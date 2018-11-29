عربيات ودوليات

قد يكون التصعيد الروسي الأخير للتوترات مع أوكرانيا على خلفية دخول السفن الأوكرانية المياه التي تعتبرها روسيا «اقليمية» بالقرب من سواحل القرم التحدي الأكبر الذي يواجه كييف والغرب منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم قبل أربع سنوات.

وقد يثير الصراع البحري حالة من عدم اليقين السياسي في أوكرانيا التي صوتت يوم الاثنين لفرض الاحكام العرفية لمدة 30 يوما من أجل التعامل مع الازمة. كما دفع سلوك روسيا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) للتفكير في الرد، ما يزيد من احتمال تواجد بحري غربي قوي في البحر الأسود وفرض عقوبات اقتصادية اضافية على روسيا.

وصرح المدير السابق للملف الروسي في مجلس الأمن القومي جيفري ادموندز: «أعتقد أن هذا الحادث يمكن أن يكون نقطة انعطاف نحو العنف» بين روسيا وأوكرانيا.

وفي حين دانت كندا والمملكة المتحدة ومجموعة من الدول الأوروبية العمل الروسي، كان النواب الديموقراطيون غاضبين من عدم اصدار الرئيس ترامب أي بيان بعد الحادث مباشرة.

الواقع أن أهداف روسيا من منع الوصول الى بحر آزوف عديدة، وهي جزء من جهود موسكو لتوطيد قبضتها على شبه جزيرة القرم وتطويق جزء كبير من البحر الأسود، الذي يعتبر هاجساً استراتيجياً روسياً منذ أواخر القرن السابع عشر.

وباعتراضها السفن المتجهة الى الموانئ الأوكرانية مثل ماريوبول وبرديانسك (حيث بدأت أوكرانيا في بناء قاعدة بحرية)، كلفت روسيا أوكرانيا خسائر اقتصادية.. الأمر الذي يُسهم في اضعاف جنوب أوكرانيا ويخدم هدف موسكو الرئيس بزعزعة استقرار جارتها الأصغر.

ويرى البعض أن روسيا تتحين، على المدى الطويل، للسيطرة على ممر بري بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي تم ضمها، ربما تمتد حتى أقصى الغرب الى ترانسنيستريا، منطقة مولدوفا الانفصالية. «اذا ما استمرت حالة الضعف الشديد في الرد الغربي، قد تكون النتيجة عزل أوكرانيا عن البحر الأسود وتحويلها الى بقايا دولة»، على حد تعبير آرييل كوهين، الزميل في المجلس الأطلسي.

وربما تسعى روسيا أيضا الى استفزاز أوكرانيا للقيام برد عسكري. وبالنظر الى التباين الساحق في القوة بين القوات الأوكرانية والبحرية الروسية، فان ذلك سيكون وسيلة لتوجيه ضربة ساحقة الى كييف اذا ما بلعت أوكرانيا الطعم.

على أي حال، عكرت روسيا فعلياً السياسة الأوكرانية قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي تشهد تراجعاً في شعبية الرئيس بترو بوروشينكو. وقد وافق البرلمان الأوكراني بفرض الأحكام العرفية لمدة 30 يوما للتعامل مع التهديد المتزايد من قبل روسيا، مؤكداً اجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل كما هو مخطط لها.

كما عقد كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة اجتماعات منفصلة للنظر في كيفية الاستجابة للتحرك الروسي الأخير. وقد دان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ روسيا، قائلا ان عسكرة شبه جزيرة القرم وبحر آزوف «تشكل تهديدًا اضافيًا لاستقلال أوكرانيا»، بينما قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن «أوروبا سوف تقف متحدة في دعم أوكرانيا».

الا أن بعض المحللين طالبوا بتوخي الحذر. وقال مارك جاليوتي، وهو زميل في معهد العلاقات الدولية في براغ، أن موسكو أو كييف لا تتطلعان الى تصعيد النزاع في شرق أوكرانيا. وأضاف أن « كييف لا تستطيع في الواقع تصعيده، أما موسكو فلا تريد. لكن هذا لا يعني أن اتخاذ قرار سيء من أي من الجانبين لا يمكن أن يؤدي الى التصعيد، ولكن هذا ليس القصد».

وقال جاليوتي ان بناء جسر كيرتش من شبه جزيرة القرم الى روسيا هو سلاح ذو حدين بالنسبة لموسكو ودورها في بحر آزوف. فمن ناحية، سهَّل الجسر على روسيا ربط القرم بأراضيها. ولكن هناك أيضا هواجس حقيقية في موسكو حول أمن الجسر، ما حدى بها لوضع تدابير استثنائية لحمايته، بما في ذلك نظام درونز تحت الماء لرصد الأنشطة المشبوهة والغواصين المدربين خصيصاً.

ونتيجة لذلك، كما يقول جاليوتي ان حماية الجسر دفع موسكو لزيادة هيمنتها البحرية. أعتقد أنه من المرجح أنهم يحاولون بشكل عام اثبات أن بحر أزوف هو بالفعل مياه اقليمية روسية. فمن خلال الزيادة البطيئة، خطوتان الى الأمام وخطوة الى الوراء، سيصل الروس الى النقطة التي تكون فيها واقع.

ومن الناحية القانونية، فان الغرب في وضع صعب عندما يتعلق الأمر بالرد على تصرفات روسيا. فوفقا لشروط المعاهدة الثنائية للعام 2003، تعتبر أوكرانيا وروسيا بحر آزوف بمثابة مياه داخلية لا تخضع لقوانين البحار الدولية... ما يحد من قدرة الدول الخارجية على ارسال السفن عبر مضيق كيرتش وفي بحر آزوف. غير أن روسيا نفسها انتهكت الاتفاق الثنائي بتقييدها دخول أوكرانيا. وتسعى أوكرانيا منذ عام 2016 الى الوساطة الدولية في النزاع البحري، حيث رفعت شكوى ضد روسيا أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي.

الواقع أن مضيق كيرتش وبحر آزوف لايتمتعان بالأهمية الاقتصادية أو حتى الاستراتيجية التي يتمتع بها بحر البلطيق أو بحر الصين الجنوبي. لكن هذا لا يعني أن تسمح واشنطن أو بروكسل بالسلوك الروسي دون ضابط، كما يقول الخبراء.

قد يكون أحد الردود المحتملة على سلوك روسيا وجودًا بحريًا أقوى للناتو في البحر الأسود. فابتداءً من عام 2016، قام حلف الناتو بتعزيز وضعه البحري هناك بشكل رسمي، وفي عام 2017 نفذ تمرينًا بحريًا كبيرًا. لكن لا يوجد الكثير من الاتفاق بين أعضاء حلف شمال الأطلسي حول البحر الأسود كما هو الحال مع المناطق الأخرى المتنازع عليها، مثل بحر البلطيق، ما يصعب من التوصل لاستجابة أكثر تضافرا.

وتتمثل نتيجة أخرى محتملة لأزمة كيرتش في تجديد الدعوات لفرض عقوبات اقتصادية اضافية على روسيا، الأمر الذي قد يرفع من احتمالات مغامرة روسيا خارجياً. المفارقة الملفتة بالنسبة لروسيا هي أن جهودها لاستمالة أوكرانيا على مدى السنوات الخمس الماضية يبدو أنها أتت بنتائج عكسية - وعلى الأرجح أنها ستستمر في بذلك في ضوء الضغوط الناجمة عن المضايقات البحرية.

Foreign Policy

بقلم.. كيث جونسون، آمي ماكينون وروبي غرامر

