عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: انطلقت صباح امس أعمال الجولة الحادية عشرة من اجتماعات أستانا حول الأزمة السورية في العاصمة الكازاخية بمشاركة المبعوث الأممي الخاص الى سورية ستيفان دي ميستورا ومراقبين عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة

واللجنة الدولية للصليب الأحمر اضافة الى ممثلي الدول الثلاث الضامنة: روسيا وتركيا وايران.

وجرت امس لقاءات ثنائية وثلاثية بين مختلف الأطراف المشاركة في الاجتماع على أن تعقد الجلسة العامة اليوم واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا منذ يناير من عام 2017 تسعة اجتماعات حول الأزمة في سورية، فيما عقد الاجتماع العاشر في مدينة سوتشي الروسية أواخر يوليو الماضي بصيغة أستانا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن مبعوث الرئيس الروسي الى سورية ألكسندر لافرينتيف، القول «يوجد العديد من الأسئلة المطروحة للنقاش، ولكن الوضع في الجمهورية العربية السورية يتحسن تدريجيا نحو الاستقرار».وأضاف أن العديد من المسائل ستبحث في هذه الجولة من بينها اللجنة الدستورية واللاجئين والأوضاع في ادلب.وقال لافرينتيف للصحافيين «سيتم بحث اللجنة الدستورية والوضع في ادلب، ووضع اللاجئين، ومواجهة الارهاب».

من جهة ثانية أعلن مصدر في الوفد الروسي أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية يتم بصعوبة، معربا عن أمله في الموافقة على قائمة أعضائها قبل نهاية العالم الجاري ونقلت وكالة «انترفاكس كازاخستان» عن مصدر مطلع على سير الجولة الـ11 من محادثات أستانا قوله «لقد تمت الموافقة على 75% من قائمة الأعضاء، ويتعين علينا حاليا الموافقة على 15 أو 16 مرشحا لعضوية اللجنة من ممثلي المجتمع المدني». الى ذلك أعلن المكتب الصحافي للكرملين، في بيان له، امس أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، الأوضاع في سورية وأن الرئيسين اتفقا على تحفيز الجهود من أجل التوصل الى الاستقرار في ادلب.

وكان مجلس الأمن القومي التركي اعرب عن رفضه لفرض سياسة الأمر الواقع في سورية مؤكدا حق أنقرة باستخدام حقها المشروع في الدفاع عن النفس. واعتبر المجلس في بيان بعد اجتماعه برئاسة اردوغان ان «الارهاب الموجود في منطقة شرق نهر الفرات يعد التهديد الأكبر للحل السياسي في سورية» وأضاف البيان «ان تركيا لن تتجاهل الممارسات الجائرة لحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية ضد سكان المناطق الواقعة تحت سيطرتها واجبار السكان المحليين على الهجرة لاحداث تغيير ديموغرافي» وأكد أهمية تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها لايجاد حل للأزمة السورية عبر تشكيل لجنة صياغة الدستور تحت اشراف الأمم المتحدة بأسرع وقت داعيا الأطراف السورية الى التحرك بشكل معقول وسريع لتشكيل اللجنة.

