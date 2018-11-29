عربيات ودوليات

واشنطن- «كونا»: حذرت الولايات المتحدة كلا من روسيا وسورية من العبث في موقع قيل انه تعرض لهجوم كيماوي في مدينة حلب شمال سورية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية شون روبرتسون في بيان «ان رئيس النظام السوري بشار الأسد قد يحاول التدخل في موقع الحادث وخلق قصة لتبرير قصف معاقل المعارضة في مدينة ادلب المشمولة حاليا باتفاق هدنة مدته 10 أسابيع ويغطي مناطق شمال سورية». وأكد روبرتسون أنه «من المهم ضمان عدم تمكن النظام السوري من الاعتماد على ادعاءات مغلوطة بهدف ضرب اتفاق وقف اطلاق النار وشن هجوم في ادلب». وأضاف «نحذر روسيا من العبث مرة جديدة في موقع لهجوم كيماوي ونحثها على ضمان سلامة مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لكي يتمكنوا من التحقيق في تلك الادعاءات بطريقة عادلة وشفافة وكذلك منحهم حرية اجراء المقابلات مع كافة المعنيين وأخذ الأدلة».

وكانت وسائل الاعلام الرسمية السورية أعلنت يوم السبت الماضي اصابة العشرات في حلب جراء قصف بالغازات السامة اتهمت التنظيمات المسلحة المعارضة بالمسؤولية عنه.

