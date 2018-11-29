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جنيف رويترز: طالب محققو جرائم الحرب في الأمم المتحدة سورية بابلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز بما حل بأقاربها وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم.

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سورية انه لا يمكن احراز تقدم باتجاه اقرار سلام دائم لانهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أعوام دون تحقيق العدالة.

وبعد سنوات من الصمت الحكومي، قالت السلطات السورية في تقرير أصدرته قبل أن تسلمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة انها أصدرت هذا العام أسماء «آلاف أو عشرات الآلاف» من المعتقلين الذين من المزعوم أنهم توفوا، ومات أغلبهم في الفترة من 2011 إلى 2014.

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق «من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش السوري. لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين».

وتابعت اللجنة المستقلة التي يرأسها باولو بينهيرو ان في كل الحالات تقريبا أشارت شهادات وفاة السجناء التي سلمت لأسرهم الى أن سبب الوفاة هو «أزمة قلبية» أو «جلطة».

وأضافت اللجنة «بعض الأفراد من المنطقة الجغرافية ذاتها توفوا في نفس التاريخ فيما يحتمل أن يشير الى اعدام جماعي».

وفي أغلب الحالات كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري أو مستشفى المجتهد وكلاهما يقع قرب دمشق لكن لا يذكر اسم مركز الاعتقال.

وأضاف التقرير «يتعين على القوات الموالية للحكومة، وبالأساس على الدولة السورية، أن تكشف علنا عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين دون ابطاء» مشيرا الى أن ذلك يشمل القوات الحكومية السورية والقوات الروسية والقوات المتحالفة.

وتابع التقرير أن من حق الأسر معرفة الحقيقة عن وفاة أقاربها والتمكن من تسلم رفاتهم.

وفي تقرير صادر عام 2016 خلصت اللجنة الدولية للتحقيق الى أن نطاق الوفيات في السجون يشير الى أن حكومة الرئيس بشار الأسد مسؤولة عن «عمليات ابادة تعتبر جريمة ضد الانسانية».

ويقول التقرير ان في سورية يتعين على أحد أفراد الأسرة تسجيل الوفاة خلال شهر من الحصول على شهادة الوفاة. وعدم القيام بذلك يقود الى دفع غرامات تزيد بعد عام.

وأضاف التقرير أن الكثيرين لا يتمكنون من القيام بذلك في الوقت المقرر نظرا لوجود ملايين اللاجئين السوريين في الخارج ونازحين داخل البلاد.

وتابع أن غياب شهادة وفاة رسمية يمكن أن يؤثر على حقوق السكن والأرض والعقارات لأقارب المتوفى مشيرا الى أن الأسر التي تعولها نساء قد تواجه المزيد من التحديات فيما يتعلق بحقوق الميراث.

