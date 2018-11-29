دوليه

انضم كل من ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وروما الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وأياكس الهولندي ويوفنتوس الإيطالي ومان يونايتد الإنكليزي وجاره مانشستر سيتي الى الكبير الآخر برشلونة الإسباني الذي كان الفريق الوحيد الضامن حتى الآن لتأهله الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الختامية.

في المجموعة السابعة، حسم ريال مدريد، بطل المواسم الثلاثة الماضية، وروما البطاقتين حتى قبل دخولهما الى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، وذلك بعد أن أسداهما فيكتوريا بلزن التشيكي خدمة كبيرة بتحويله تخلفه أمام مضيفه سسكا موسكو الروسي الى فوز 2-1.

وكان روما بحاجة الى التعادل لكي يضمن تأهله في حال فوز سسكا، لكن خسارة الأخير صبت في صالحه والنادي الملكي الذي ضمن الصدارة الى جانب بطاقة عبوره الى ثمن النهائي، بعدما رفع رصيده الى 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نادي العاصمة الإيطالية والمواجهتين المباشرتين (فاز ذهابا ايضا 3-0).

ووضع ريال خلفه موقتا الخيبة التي عاشها في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم حين ألحق به ايبار هزيمة مذلة (3-0) في أول لقاء له مع الأرجنتيني سانتياغو سولاري كمدرب دائم للفريق، بعد أن حقق بقيادته الموقتة كخلف للمقال جولن لوبيتيغي أربعة انتصارات متتالية. وكان روما الطرف الأفضل بوضوح خلال الشوط الأول لكنه عجز عن ترجمة أفضليته الى أهداف، حتى عندما كان المرمى مشرعا أمام التركي جنغيز أوندر الذي أطاح بالكرة فوق العارضة رغم أنه كان على بعد متر من المرمى والحارس البلجيكي تيبو كورتوا في موضع غير ملائم لصدها (45).

ودفع روما ثمن الفرص التي أهدرها في مستهل الشوط الثاني عندما ارتكب دفاعه وحارسه السويدي روبن أولسن خطأ فادحا في ابعاد الكرة، فسقطت أمام الويلزي غاريث بيل الذي سددها في الشباك (47).وتعقدت مهمة روما عندما تلقى الهدف الثاني في الدقيقة 60 اثر لعبة ثلاثية بدأها بيل بعرضية وصلت الى الفرنسي كريم بنزيمة، فحضرها الأخير للوكاس فاسكيز الذي تابعها في الشباك.

وفي المجموعة الخامسة، كشر بايرن ميونيخ عن أنيابه وتأهل برفقة اياكس الذي سبقه الى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه أيك أثينا اليوناني 2-0، قبل أن يلحق به بطل المانيا بفوزه الكاسح على ضيفه بنفيكا البرتغالي 5-1.ويدين أياكس، بطل 1971 و1972 و1973 و1995 بفوزه الثالث الى الصربي دوشان تاديش الذي سجل الهدفين (68 من ركلة جزاء و72).أما بايرن، بطل 1974 و1975 و1976 و2001 و2013، فكان بحاجة الى التعادل مع ضيفه بنفيكا البرتغالي لضمان بطاقته، إلا أنه خفف الضغط عن مدربه الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش بالفوز الساحق الذي تحقق بفضل ثنائية لكل من الهولندي أريين روبن (13 و30) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (36 و51)، فيما كان الخامس من نصيب الفرنسي فرانك ريبيري (76) وهدف بنفيكا الوحيد لجيدسون فرنانديز (46).

وضمن أياكس تأهله الى ثمن النهائي لأول مرة منذ موسم 2005-2006 حين انتهى مشواره عند هذا الدور على يد إنتر الإيطالي، بعدما رفع رصيده الى 11 نقطة المركز الثاني بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند 4 نقاط، وبقي أيك أثينا دون نقاط بعد تلقيه هزيمته الخامسة تواليا.

واختبر قطبا مدينة مانشستر، سيتي ويونايتد، أوقاتا عصيبة قبل أن يحسما بطاقتي تأهلهما بفضل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والبلجيكي مروان فلايني.وحسم سيتي البطاقة الأولى للمجموعة السادسة بتعادله مع مضيفه ليون الفرنسي 2-2.ويدين سيتي بحسمه البطاقة الى أغويرو الذي أدرك التعادل في الدقيقة 83 من اللقاء، رافعا رصيد بطل إنكلترا الى 10 نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن ليون الثاني و5 عن شاختار دانييتسك الأوكراني الذي أصبح ثالثا بفوزه على مضيفه هوفنهايم الألماني 3-2.

وتقام الجولة الأخيرة في 12 الشهر المقبل حيث يحل ليون ضيفا على شاختار دانييتسك، فيما يلعب سيتي على أرضه مع هوفنهايم.وعلى غرار المباراة التي خسرها ذهابا على أرضه أمام ليون 1-2، عانى سيتي مجددا إذ تخلف مرتين أمام مضيفه الفرنسي، الأولى في الدقيقة 55 حين اهتزت شباك الحارس البرازيلي ايدرسون بهدف ماكسويل كورنيه، قبل أن يعادل الفرنسي ايمريك لابورت في الدقيقة 62 برأسية، والثانية في الدقيقة 81 بهدف ثان لكورنيه.لكن أغويرو قال كلمته وسجله للمباراة السادسة تواليا خارج «ستاد الاتحاد» في المسابقة القارية برأسية بعدما وصلته الكرة من الجزائري رياض محرز اثر ركلة ركنية (83).

وذهبت بطاقتا المجموعة الثامنة لصالح يوفنتوس ومان يونايتد بعد فوزهما على فالنسيا الإسباني ويونغ بويز السويسري بنتيجة واحدة 1-0 تواليا.وكان يوفنتوس الذي سقط في الجولة السابقة على أرضه أمام يونايتد، بحاجة الى التعادل لضمان تأهله لكنه خرج منتصرا بفضل هدف الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بعد تمريرة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (59). أما يونايتد، فكان بحاجة للفوز للتأهل قبل الجولة الأخيرة المقررة في 12 الشهر المقبل، لكنه كان في طريقه الى الاكتفاء بالتعادل أمام ضيفه المتواضع يونغ بويز لولا فلايني الذي سجل الهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. ورفع يوفنتوس رصيده الى 12 نقطة مقابل 10 ليونايتد و5 لفالنسيا الذي سيتابع مشواره في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).والمفارقة أن هدف فلايني هو الاول ليونايتد على ارضه في دوري الابطال هذا الموسم بعد تعادله مع فالنسيا سلبا وخسارته امام يوفنتوس.

