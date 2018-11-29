دوليه

أعلن اتحاد كرة القدم الأميركي الجنوبي (كونميبول) اول من أمس نقل مباراة الإياب للدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بليت وبوكا جونيورز، الى خارج البلاد، وإقامتها الشهر المقبل بعد إرجائها على خلفية تعرض حافلة الثاني لاعتداء من مشجعي الأول.

وبعد اجتماع في اباراغواي، حيث مقر الاتحاد، ضم رئيسه الباراغواياني أليخاندرو دومينغيز، ورئيس بوكا دانيال أنجليسي ونظيره رئيس ريفر بليت رودولفو دونوفريو، أعلن كونميبول أن المباراة المرتقبة ستقام في الثامن من ديمسبر المقبل أو التاسع منه، في مكان سيحدد لاحقا.

وأعلن الاتحاد في بيان أنه نظرا «للعنف الذي وضع اللاعبين والمسؤولين والمشجعين في خطر، سيكون من المستحسن ألا تقام المباراة (في الأرجنتين). النهائي سيقام في الثامن من ديسمبر أو التاسع منه، في مكان سيتم تحديده من قبل إدارة الكونميبول».وقال دومينغيز إن «الظروف غير متوافرة لكي يقام النهائي في الأرجنتين».

وبعدما تعادل الفريقان 2-2 ذهابا على ملعب بوكا «بومبونيرا» في 11 نوفمبر، كان من المقرر أن يلتقيا إيابا على ملعب ريفر «مونيومنتال» السبت. لكن اعتداء مشجعي ريفر بالعصي والحجارة على حافلة بوكا قرب الملعب، وإصابة بعض لاعبي الفريق الزائر، دفع الاتحاد لإرجاء المباراة بداية في الأمسية نفسها، ولاحقا نقلها الى اليوم التالي، على رغم أن عشرات الآلاف كانوا قد اتخذوا أماكنهم في المدرجات.وعاد الاتحاد وأعلن إرجاء المباراة حتى إشعار آخر.وأتى هذا القرار بعد مطالبة بوكا بإرجاء المباراة لاسيما على خلفية وضع لاعبيه بعد الاعتداء، ودعوته الى معاقبة ريفر بليت بحسب بنود تنص عليها قوانين كرة القدم القارية في حالات مماثلة، قد تصل الى حد اعتبار الفريق المنافس خاسرا أو استبعاده من المسابقات القارية.

