دوليه

سيتكبد أرسنال الإنكليزي الذي ضمن التأهل الى دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي في كرة القدم (يوروبا ليغ)، مشقة السفر لمسافة تفوق 10 آلاف كيلومتر ذهابا وإيابا لمواجهة فورسكلا الأوكراني اليوم في الجولة الخامسة ما قبل الأخير من منافسات الدور الأول، وذلك قبل مواجهتين مرتقبتين في الدوري الإنكليزي أمام توتنهام هوتسبر الأحد ومان يونايتد الأربعاء المقبل. وكانت المباراة في المجموعة الخامسة مقررة في بولتافا حيث مقر النادي الأوكراني، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة قرر نقلها الى العاصمة كييف «لأسباب أمنية» على خلفية التوتر بين روسيا وأوكرانيا في الأيام الأخيرة.

وأوضح الاتحاد القاري أول من امس أن هذا القرار اتخذ «في أعقاب إعلان فرض قانون الطوارئ في بعض المناطق الأوكرانية»، مشيرا الى انه يتابع عن كثب التطورات ليقرر ما إذا كان سيقوم بتغيير أماكن بعض المباريات الأخرى للفرق الأوكرانية.

وبالإضافة الى الرحلة الطويلة، سيخوض أرسنال المباراة وسط ظروف مناخية قاسية، حيث يتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 5 تحت الصفر. في المقابل، يسعى مدرب تشلسي الإيطالي ماوريتسيو ساري الى المحافظة على سجله المثالي في الدوري الأوروبي حيث فاز في مبارياته العشر ضمن دور المجموعات (6 مع نابولي الإيطالي و4 مع فريقه الحالي) عندما يلتقي باوك تسالونيكي اليوناني على ملعب ستامفورد بريدج، بعد ضمان التأهل بدوره.ويحتاج الفريق اللندني لنقطة واحدة ليضمن صدارة المجموعة الثانية عشرة.

وتبدو الفرصة سانحة أمام ريال بيتيس الإسباني لحسم بطاقة التأهل في المجموعة السادسة وبلوغ دور الـ32 للمرة الأولى منذ عام 2014 في حال فوزه على ضيفه أولمبياكوس اليوناني. وضمنت سبعة فرق حتى الآن تأهلها الى الدور المقبل، وهي بالإضافة الى أرسنال وتشلسي، لاتسيو الإيطالي، اينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن الألمانيين، زوريخ السويسري ودينامو زغرب الكرواتي.

