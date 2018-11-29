دوليه

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مان يونايتد، بتأهل فريقه لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الصعب على يونغ بويز السويسري 1-0، أول من امس.

وقال مورينيو، في تصريحات لشبكة بي تي سبورت «التأهل أهم شيء، وبالنسبة لعشاقي الذين يحبون الإحصائيات والأرقام، في 14 مشاركة بدوري الأبطال تأهلت إلى الدور الثاني 14 مرة».

وأضاف المدرب البرتغالي «لم يتوقف فريق لي، عند مرحلة المجموعات في البطولة القارية».

وأوضح مورينيو «الموسم الوحيد الذي لم أشارك به في التشامبيونزليغ، نجحت في الفوز بلقب الدوري الأوروبي».

وارتفع رصيد مان يونايتد إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة، خلف المتصدر يوفنتوس الإيطالي (12 نقطة)، أما فالنسيا الإسباني ظل ثالثًا برصيد 5 نقاط، فيما يقبع يونغ بويز في ذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

