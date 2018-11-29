دوليه

تلقى ميلان الإيطالي ضربة قاسية بخسارة جهود لاعب وسطه الدولي جاكومو بونافنتورا لما تبقى من الموسم، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته ستبعده عن الملاعب 9 أشهر بحسب أعلن فريقه أول من امس.

وخضع إبن التاسعة والعشرين عاما لعملية جراحية في غضروف ساقه اليسرى في الولايات المتحدة، بحسب بيان ميلان الذي قال «خضع جاكومو بونافنتورا لجراحة في عظمة غضروف ركبته اليسرى. (العملية) كانت ناجحة، ويحتاج من أجل التعافي بين 8 و9 أشهر».وسجل بونافنتورا ثلاثة أهداف في ثماني مباريات خاضها هذا الموسم الدوري المحلي، لكنه ابتعد عن فريقه منذ الخسارة أمام ريال بيتيس الإسباني 1-2 على ملعب «سان سيرو» في 25 اكتوبر ضمن مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».ويحتل ميلان المركز الخامس في الدوري بفارق 15 نقطة عن يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر.

