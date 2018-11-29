دوليه

عبَّر البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونخ، عن سعادته بالثنائية، التي سجَّلها خلال فوز فريقه على بنفيكا 5-1، أول من أمس، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ونجح الدولي البولندي في الوصول إلى هدفه الـ51 بدوري الأبطال، ليتجاوز تييري هنري، نجم أرسنال الأسبق، ومدرب موناكو الحالي، ليحتل المركز السادس، في قائمة الهدافين التاريخيين. وعبر حسابه على «تويتر»، كتب ليفاندوفيسكي: «إنه يوم رائع بالنسبة لي. شكرًا لمثلي الأعلى في كرة القدم تييري هنري على إلهامي لمعايشة أحلامي».

وأسهمت ثنائية ليفاندوفيسكي، في تأهل البايرن للدور ثمن النهائي، بعدما احتل صدارة المجموعة بـ13 نقطة، بينما ودَّع بنفيكا البطولة باحتلال المرتبة الثالثة، ليتحول إلى الدوري الأوروبي.

