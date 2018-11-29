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مارسيلو: على إيسكو الاستمرار في العمل


علق البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد الإسباني، على استبعاد زميله إيسكو، من مواجهة روما، أول من امس ضمن منافسات دوري ابطال اوروبا، رغم سفر اللاعب مع النادي الملكي إلى إيطاليا.
وقال مارسيلو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو «المُعاناة التي مررنا بها في الشوط الأول ضد روما، دفعتنا إلى التحول والسيطرة على مجريات الشوط الثاني». وأضاف «نصيحة لإيسكو؟ لا أقدم الكثير من النصائح، اللاعبون يعرفون ما يجب فعله، لأننا بالفعل على قدر المسئولية ونعرف ما يجب القيام به». وأوضح «حين لا تلعب، ذلك يتطلب منك العمل الجاد في التدريبات، لا أقصد أن إيسكو لا يعمل، ولكن إذا قرر المدرب ذلك، فهذه هي كرة القدم».
يذكر أن إذاعة «كادينا كوبي» أوضحت أن إيسكو قلل من احترام مدربه في ريال مدريد، سانتياغو سولاري، في حصة تدريبية، خلال الأسبوع الماضي، ما دفع المدرب الأرجنتيني إلى استبعاده أمام روما. وانتصر ريال مدريد على مضيفه روما بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد الملكي إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بينما تجمد رصيد روما عند 9 نقاط في الوصافة.


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