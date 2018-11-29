دوليه

أصر قائد يوفنتوس جورجيو كيليني على أن فريقه يركز بشكل أكثر على الشق الدفاعي والشباك النظيفة، بعد الفوز على فالنسيا 1-0، أول من امس.

وقال كيليني، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «الفريق يتطور. نحن نعمل بقوة ونأخذ كل خطوة على حده».وأضاف «باولو ديبالا أصغر سنًا من كريستيانو رونالدو وماريو ماندزوكيتش، لكنه يقوم ببذل الكثير من الجهد والعمل مع الفريق، كما يفعل كل المهاجمين».

وتابع «هذه هي الخطوة الأولى لنا، وأن نحافظ على نظافة الشباك، لأننا نعلم أنه مع كل هذه الجودة في الخط الهجومي للفريق، الهدف سيأتي في نهاية المطاف».

