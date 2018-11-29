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ابتعد الكويت بصدارة الدوري الممتاز بعد فوزه على التضامن 5-1

وتعادل مطارده السالمية مع الشباب 2-2 أمس في الجولة العاشرة من المسابقة. ورفع الأبيض رصيده إلى 26 بفارق 4 نقاط عن السالمية الذي ارتفع رصيده إلى 22 نقطة.

في المباراة الأولى على ستاد الصداقة والسلام، واصل الأبيض عروضه القوية وحقق انتصاره الثامن في 10 مباريات، تاركاً التضامن في مركزه السابع برصيد 8 نقاط. وتقدم الكويت في الدقيقة 15 بواسطة فيصل زايد الذي استغل تمريرة عرضية من الظهير الأيمن سامي الصانع وحولها أرضية جميلة على يمين حارس التضامن شهاب كنكوني. وأضاف التونسي حمزة الأحمر الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ركلة حرة سددها فوق الحائط البشري في الزاوية اليمنى العليا من مرمى كنكوني. وعزز التونسي الآخر صابر خليفة تقدم الأبيض بتسجيله الهدف الثالث بعد هجمة منظمة وعرضية من طلال جازع تابعها خليفة في المرمى دون صعوبة في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للأبيض. ومع بداية الشوط الثاني قلّص يوسف الفجي الفارق بتسجيله الهدف الأول للتضامن برأسه اثر ركنية نفذها فيصل سعيد في الدقيقة 49، لكن فرحة التضامن لم تدم لأكثر من دقيقة بعد أن أعاد صابر خليفة الفارق كما كان بمتابعته عرضية سامي الصانع وتحويلها إلى المرمى (50). وسجل البديل السوري حميد ميدو الهدف الخامس في الدقيقة 78.

وفي اللقاء الثاني على ستاد ثامر، تقدم السالمية بثنائية لكن الشباب عاد وتعادل معه في الشوط الثاني، ليخسر السالمية نقطتين في صراع الصدارة بينما ربح الشباب نقطة رفعت رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثامن.

