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أكد لاعب الجهراء إبراهيم العتيبي أن فريقه سيظهر بصورة مغايرة في المباريات المقبلة واعداً بإظهار الوجه الحقيقي للجهراء من أجل الهروب من قاع الترتيب وذلك عقب خسارة الفريق أمام كاظمة 1-2 أول من أمس في الجولة العاشرة من دوري الدرجة الممتازة. وقال العتيبي في تصريح لبرنامج «الديربي» أن الجهراء ظهر بصورة ممتازة في الشوط الأول من المباراة وتقدم بهدف وكان الأقرب للفوز، لافتاً إلى أن الفريق تأثر بغياب خالد عجب ومحمد سعد وحمود الذين لم يشاركوا في مباراة الأول من أمس لأسباب مختلفة. وكان الجهراء صاحب المركز الأخير برصيد نقطتين قريباً من تحقيق انتصاره الأول في المسابقة بعد تقدم على كاظمة بهدف مهاجمه الكاميروني رينجر قبل أن يقلب البرتقالي الطاولة في الشوط الثاني ويسجل هدفين في آخر 13 دقيقة الأول بطريق الخطأ عبر مدافع الجهراء عبدالله مسامح والثاني بواسطة البرازيلي فاندرلي في الدقيقة 85، ليرفع البرتقالي رصيده إلى 19 نقطة.

