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تعديل مواقيت مباريات كأس ولي العهد


أجرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تعديلاً على الجدول الذي أصدرته قبل أيام لمباريات الدور التمهيدي لكأس ولي العهد والذي سينطلق يوم 8 ديسمبر المقبل. وسيلعب ضمن المجموعة الأولى الصليبخات مع السالمية في 04:05 على ملعب التضامن، وفي التوقيت ذاته يلتقي التضامن مع النصر على ستاد ناصر العصيمي، فيما تقام مباراتان في الساعة 07:30 مساءً، فيتواجه الكويت مع كاظمة على ستاد علي صباح السالم، ويلعب خيطان مع الشباب على ستاد الصداقة والسلام. أما المجموعة الثانية، فتقام مبارياتها يوم 9 ديسمبر ويلعب العربي مع برقان على ستاد محمد الحمد في 05:05 مساءٍ، وفي التوقيت ذاته يتواجه الساحل مع الجهراء على ستاد علي صباح السالم، فيما يلتقي اليرموك مع الفحيحيل على ستاد ناصر العصيمي في 08:00 مساءً.


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