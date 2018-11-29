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بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى المتسابق مشاري الظفيري أعرب فيها سموه -حفظه الله- عن خالص تهانيه بمناسبة حصوله على المركز الأول بالترتيب العام لمجموعة «N» للمرة الرابعة وعلى لقب بطل الشرق الأوسط للراليات 2018 الذي أقيم في لبنان،مشيدا سموه بهذا الإنجاز الرياضي المميز الذي برهن على قدرة شباب الكويت الرياضي على تحقيق مثل هذه الإنجازات الرياضية المشرفة متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه الرياضي وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد برقية تهنئة إلى المتسابق الظفيري ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة حصوله على المركز الأول بالترتيب العام لمجموعة «N»، متمنيا سموه له كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة. وكان الظفيري توج مساء الأول من امس بكأس بطولة الشرق الاوسط 2018 لرالي السيارات بعد ان تصدر البطولة في مجموعة «ان» وذلك في حفل نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة لتوزيع كؤوس بطولة لبنان والشرق الاوسط للراليات.

وقال البطل الظفيري عقب تتويجه انه حقق هذا العام رابع انجاز له في بطولة الشرق الأوسط بعد الأعوام 2013 و2014 و2017 وهو الانجاز الثاني لمساعده القطري ناصر الكواري. واضاف ان رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جون تود «وفي سابقة» حضر الى لبنان لتكريم الفائزين من أبطال الشرق الأوسط وذلك بحضور نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط للراليات عماد لحود.

واهدى الظفيري هذا الفوز الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد والى الشعب الكويتي. يذكر ان بطولة الشرق الاوسط للراليات 2018 والتي تتضمن ست مراحل بدأت في الاردن في ابريل الماضي ومن ثم قبرص ولبنان وايران الى الكويت وانتهاء بقطر في منتصف الشهر الحالي.

