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تعهد الشيخ أحمد الفهد امس بـ «العودة أقوى» الى مهامه، وذلك في كلمة أمام الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الوطنية الأولمبية «أنوك» في طوكيو، بعد يومين من إعلان تنحيه موقتا عن الاتحاد الذي يرأسه.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الإثنين الماضي قرار الفهد التنحي موقتا عن رئاسة «أنوك» قبيل الجمعية العمومية التي كان من المتوقع أن تعيد انتخابه، بعد أسبوع من إعلانه أيضا تنحيه عن مهامه في إطار اللجنة الدولية، على خلفية تحقيق في اتهام موجه إليه من قبل الادعاء السويسري.وكرر الفهد امس أمام مندوبي «أنوك»، نفي الاتهامات الموجهة إليه.

وقال:»أنا واثق من أنني بريء. أنا أثق بالعدالة في سويسرا .. أعرف أنني بريء. أنا واثق من ذلك وسأمضي بثقتي بالمحكمة في سويسرا».وأوضح أنه قرر «بملء إرادتي، التنحي لفترة وأن أعود إليكم أقوى».

وعلى رغم هذا القرار، طالب العديد من المندوبين في الاجتماع بإعادة انتخاب الفهد، المرشح الوحيد وأحد أبرز الشخصيات النافذة في الرياضة العالمية، قبل أن يوافقوا في نهاية المطاف على إرجاء عملية انتخاب الرئيس لفترة، في انتظار جلاء الأمور في الاتهامات الموجهة إليه.وشهدت الجمعية العمومية الثالثة والعشرين لـ «أنوك»، تعاطفا قل نظيره مع رئيس المنظمة وتاريخه وما قدمه للحركة الاولمبية وخاصة لانوك.

وبعد أن أعلن رئيس لجنة الانتخابات كيفن غوسبر أن الفهد طلب منه عدم طرح إسمه في الانتخابات امس، طلب العديد من ممثلي اللجان الاولمبية الوطنية رسالة خطية من رئيس «أنوك» يعلن فيها سحب ترشيحه للرئاسة من عدمه، فما كان من رئيس «أنوك» إلا أن عاد إلى القاعة ليطلب من الجمعية العمومية الموافقة على اقتراح المجلس التنفيذي الذي اعتمده الاثنين الماضي برئاسته ويقضي بتأجيل انتخابات الرئاسة وانتخاب روبن ميتشل من فيجي نائبا أول للرئيس. وتوجه الشيخ أحمد في عودته المؤثرة الى اجتماع الجمعية العمومية إلى الاوروغوياني خوليو ماغليوني الذي كان يدير الجلسة بالوكالة بعد خروج الرئيس وإلى ممثلي اللجان الاولمبية الوطنية الـ 206 بالقول: «اتخذت ما اعتقد انه لمصلحة هذه المنظمة، لم أشك أبدا بأنني سأحصل على دعمكم وعدت إلى هنا لاعبر لكم عن احترامي للذين تكلموا والذين وافقوا على ذلك ولم يتكلموا أيضا».

وتابع: «قراري يهدف إلى حماية هذه المنظمة التي قدمت الكثير للحركة الاولمبية، وإذا كان هناك من فاتورة يجب دفعها فلن تكون منظمة أنوك ولا الحركة الاولمبية من سيدفعها، بل أنا من سيتصدى لهذا الامر».وطلب الفهد من الحضور الموافقة على العملية الانتخابية التي اعتمدت بتأجيل الانتخابات وانتخاب روبن ميتشل نائبا أول للرئيس، فتمت الموافقة على ذلك. وميتشل عضو في اللجنة الاولمبية الدولية، ويشغل منصب رئيس اللجنة الطبية في «أنوك» منذ عام 2014.

