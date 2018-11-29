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عاد الى البلاد اول من امس مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح بعد رحلة علاجية ناجحة في العاصمة الفرنسية باريس أجرى خلالها عملية القلب المفتوح. وكان في استقباله بمطار الكويت الدولي جمع غفير من الشخصيات العامة ومسؤولي الهيئة العامة للرياضة والاتحادات والأندية والرياضيين والأهل والأصدقاء.

وعبر فليطح عن سعادته وجزيل شكره لمستقبليه ولكل المشاعر الطيبة التي غمره بها أهل الكويت الطيبون، والأشقاء من دول الخليج خلال فترة علاجه، ورفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء وكل الأخوة والأصدقاء الذين شملوه بدفء مشاعرهم وصادق دعائهم والتي كان لها أكبر الأثر في تعافيه والعودة لاستكمال دوره في خدمة الكويت والرياضية الكويتية .

