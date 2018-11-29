محلية

نال نادي الشباب لقب بطولة اتحاد الكراتيه الثانية للناشئين والشباب بعد ان احتل المركز الاول برصيد 20 نقطة فيما جاء اليرموك بالمركز الثاني بـ 15 نقطة واحتل التضامن والسالمية المركز الثالث ب11 نقطة.

وحضر حفل الختام الذي اقيم على صالة الاتحاد في السالمية رئيس مجلس ادارة الاتحاد عماد بهبهاني وامين السر منصور السبيعي وعضو مجلس الادارة احمد الخالدي.

وشهدت البطولة مشاركة 275 لاعباً يمثلون 13 نادياً.

وعقب تتويج الشباب بكأس البطولة، بارك بهبهاني لاعضاء مجلس ادارة نادي الشباب وانصاره حصول فريق الكراتيه على اللقب عن جدارة واستحقاق متمنيا التوفيق لبقية الاندية في البطولات المقبلة.

واكد بهبهاني حرص مجلس ادارة الاتحاد وجميع اللجان العاملة فيه على تنظيم البطولات المحلية بما يتناسب وقوة اللعبة محليا ما يساهم بتطوير المنتخبات الوطنية التي طالما مثلت الرياضة الكويتية بالصورة التي تليق بها وحققت العديد من الانجازات قاريا ودوليا.

وشكر بهبهاني الاندية التي ساهمت بشكل كبير في نجاح البطولة عبر اعداد فرقها وتجهيزها للمنافسات التي شهدت ندية واثارة ولم يحسم اسم الفائز الا في اليوم الختامي.

وكانت منافسات اليوم الاخير، شهدت فوز لاعب السالمية حسن كمال بالمركز الاول في كاتا فردي الناشئين، وفي الكاتا فردي شباب فاز شادي الحلبي (الشباب) بالمركز الاول فيما تفوق نادي الشباب في مسابقة الكاتا الجماعي.

وفي قتال فردي ناشئين وزن تحت 52 كغ فاز محمد جمعة (القادسية) وفي وزن تحت 57 كغ عيسى الدوب (التضامن) وفي وزن تحت 63 كغ عمر عبدالمحسن (خيطان) وفي وزن تحت 70 كغ حمد الحلبي (اليرموك) وفي وزن فوق 70 كغ تفوق بدر الحربي (الصليبخات).

اما في منافسات قتال فردي شباب، ففي وزن تحت 55 كغ حل اولا يوسف الصراف (الشباب) ووزن تحت 61 كغ فهد العجمي (خيطان) ووزن تحت 68 كغ حسن زغلول (التضامن) ووزن تحت 76 كغ جابر العجمي (اليرموك) ووزن فوق 76 كغ يوسف كمال (اليرموك).

