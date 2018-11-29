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الفضلي: «الذهبية» دافع للإنجازات


اعتبر لاعب منتخب المبارزة للناشئين محمد الفضلي ان فوزه بالميدالية الذهبية في منافسات بطولة كأس العالم والتي اختتمت منافساتها في العاصمة الايرانية طهران أخيرا سيمثل دافعا كبيرا لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.
وقال الفضلي في تصريح للصحافيين عقب عودة وفد المنتخب المشارك إلى البلاد اول من امس انه يتطلع إلى تسجيل مشاركات مميزة أخرى في البطولات المقبلة سواء الإقليمية أو القارية او الدولية، معربا عن اعتزازه وفخره بهذا الفوز الكبير.
واوضح ان هذا الانجاز جاء بعد تدريبات مضنية قبل انطلاق البطولة بإشراف مدربين أكفاء، مثمنا دعم القائمين على اللجنة المشرفة على رياضة المبارزة الكويتية له ولكل اللاعبين الذين اسهموا بتحقيق هذا اللقب.
من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا في تصريح مماثل «ان هذا الانجاز العالمي وغير المسبوق لرياضة المبارزة الكويتية» جاء ثمرة لتعاون الهيئة مع القائمين على هذه اللعبة في تنفيذ الخطة الفنية لإعداد الابطال والمقدمة من الإدارة الفنية للعبة. واضاف أن عدة اجتماعات جمعته مع المدير الفني للجنة عبدالكريم الشملان اثمرت عن الوصول إلى هذه الخطة التي تعتمد على توفير افصل المعسكرات للاعبين الصغار المميزين واشراكهم في البطولات الكبرى، مهنئا أسرة المبارزة الكويتية واللاعب الفضلي بهذا الفوز.


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