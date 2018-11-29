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فوز القادسية وكاظمة والعربي في «الطائرة»

زيد خلف
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الخميس 29 نوفمبر 2018

حققت فرق المقدمة في بطولة الاتحاد للكرة الطائرة الفوز في الجولة السابعة من البطولة فتغلب القادسية على الشباب 3-1، وكاظمة على الساحل 3-0، وبالنتيجة ذاتها تفوق العربي على اليرموك، والكويت على الجهراء ، فيما تغلب التضامن على الصليبخات 3-1، والفحيحيل على برقان بالنتيجة نفسها. وتتصدر فرق الكويت والقادسية وكاظمة الترتيب برصيد 12 نقطة لكل منها، ثم يأتي العربي والجهراء والتضامن بـ 10 نقاط، يليهم الفحيحيل 9 نقاط، والساحل واليرموك والشباب 7 نقاط، واخيراً الصليبخات وبرقان 6 نقاط. وبدأت تتضح الرؤية بالنسبة للمنافسة على لقب البطولة التي انحصرت بين القادسية والكويت وكاظمة حيث ستحدد مواجهتهم مع بعض، الفريق الذي سيحصد لقب البطولة، فيما تتنافس فرق العربي والتضامن والجهراء والفحيحيل لضمان مقاعدها في دوري الدرجة الممتازة حيث تتأهل الفرق الستة الاولى الى الممتازة، فيما تلعب بقية الفرق في دوري الدرجة الاولى.


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