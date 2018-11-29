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حققت فرق المقدمة في بطولة الاتحاد للكرة الطائرة الفوز في الجولة السابعة من البطولة فتغلب القادسية على الشباب 3-1، وكاظمة على الساحل 3-0، وبالنتيجة ذاتها تفوق العربي على اليرموك، والكويت على الجهراء ، فيما تغلب التضامن على الصليبخات 3-1، والفحيحيل على برقان بالنتيجة نفسها. وتتصدر فرق الكويت والقادسية وكاظمة الترتيب برصيد 12 نقطة لكل منها، ثم يأتي العربي والجهراء والتضامن بـ 10 نقاط، يليهم الفحيحيل 9 نقاط، والساحل واليرموك والشباب 7 نقاط، واخيراً الصليبخات وبرقان 6 نقاط. وبدأت تتضح الرؤية بالنسبة للمنافسة على لقب البطولة التي انحصرت بين القادسية والكويت وكاظمة حيث ستحدد مواجهتهم مع بعض، الفريق الذي سيحصد لقب البطولة، فيما تتنافس فرق العربي والتضامن والجهراء والفحيحيل لضمان مقاعدها في دوري الدرجة الممتازة حيث تتأهل الفرق الستة الاولى الى الممتازة، فيما تلعب بقية الفرق في دوري الدرجة الاولى.

