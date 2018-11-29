آراء

انفردت جريدة النهار خلال الاسبوع الماضي بمانشيت مهم يتعلق بشريحة الشباب الكويتي، حيث أشارت الى ان احصائية رسمية أعدتها النيابة العامة في وزارة العدل بعنوان أسباب جنوح الأحداث في دولة الكويت والتي ايضا نشرتها كونا، أكدت ان جرائم الأحداث في الكويت تفوق المعدل العالمي لجرائم الأحداث بنسبة 400% في حين تضاعفت جرائم الأحداث خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 250%، وتعتبر جرائم المرور الأكثر ارتفاعا بمعدل 1100% ومن ثم المخدرات والخمر بنسبة 200%. وتعتبر الفئة العمرية ما بين 15 الى 18 سنة أكثر الفئات العمرية ارتكابا لجرائم الأحداث بنسبة 79%. وأشارت الدراسة إلى ان الحالة المادية الميسورة لمعظمهم لم تمنع من ارتكاب الجرائم، كما ان الغالبية يحظون بالاستقرار العائلي باستثناء الاحساس بالاهمال بفعل العدد الكبير للاخوة او قلة الاهتمام من الوالدين، والمزاجية والاحباط واليأس والتقليد واكتساب الشهرة والتعرض للصدمة بالاضافة الى الحاجة والحرمان وتعويض النقص والدفاع عن النفس.

مما سبق يتبين أن الشباب في الكويت يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية كبيرة، وبالرغم من تعدد الجهات سواء كانت التعليمية او التطوعية او الرسمية التي وضعت للعلاج النفسي، الا ان تلك الجرائم لا تزال في تصاعد مما يعني أهمية وحتمية الالتفات اليها بصورة جدية وحقيقية.

مشاكل الشباب نفسية، اذن لابد من البداية مع الأسرة، وحينما نبدأ مع الأسرة هل هذا يعني أن الأسرة لديها علاج ام هي الأخرى تعاني مشاكل عدم توافق الزوجين او الغيرة او عدم تحمل المسؤولية المشتركة في الانفاق والتربية والحرص والمتابعة، ليس فحسب شؤون الأبناء بل شؤون الأسرة ككل؟ لقد أصبح من الضروري على الدولة دعم لاسيما تلك المشاريع الجادة المتعلقة في الاصلاح الأسري والمجتمعي بعيدا عن الأجندات السياسية او محاولة تسييس تلك الأسر، التي هي ليست بحاجة لسياسة بقدر ما هي بحاجة الى رعاية فعلية من قبل مختلف أفرادها وليس الشباب فحسب، فما انعكس على الشباب من تزايد الجرائم ليس الا مظاهر تلك الأزمة التي تمر بها بعض الأسر في الكويت.

