آراء

في مقالة الأسبوع الماضي شدَّدنا على أن المواجهة الشاملة لظاهرة الجهاد التكفيري العنفي تحتاج، اضافة الى المواجهة الأمنية، مواجهات أخرى من خلال ثلاث خطوات اضافية: مراجعات نقدية واصلاحات جذرية للثقافة الاسلامية، خصوصاً في مكوًّنيها الفقهي وعلوم الحديث، مناهج دراسية عربية مشتركة ترسًّخ الاستنارة بالمقاصد الكبرى للرسالة الاسلامية والتسامح، وأخيراً معالجة أسباب الغضب واليأس عند الشباب والشابات العرب الناتجين عن القهر السياسي والاجتماعي وغياب العدالة الاجتماعية والفرص المتساوية والحرية المعقولة في أرض العرب. وبيًّنا ضرورة أن تكون المواجهة مشتركة من قبل سلطات الحكم ومؤسسات المجتمع المدني المعنيًّة بالأمر.

بالطبع فاننا ندرك أن المواجهات الثلاث ستحتاج الى عقود من السنين لانضاجها، خصوصاً في أجواء الخلافات والمنازعات والصراعات العبثية فيما بين الأنظمة السياسية العربية من جهة، وفي حالة الضعف الشديد للمجتمعات المدنية العربية من جهة أخرى.

لكن يبقى سؤال ملح يحتاج الى اجابة وهو: أليس من المفروض أن يكون هناك دور مواجهة ومؤثًّر لمختلف المؤسسات والجماعات التي تنضوي تحت شعار السلفية الاسلامية، وذلك لمواجهة ظاهرة الجهاد التكفيري العنفي المليئة بالأخطار على سمعة ومكانة ومستقبل الدين الاسلامي من جهة والمتناقضة كلياً مع عدل وسماحة ورحمة الرسالة السماوية الاسلامية من جهة ثانية؟ مايبرر طرح هذا السؤال هو ان منظري وتابعي وممارسي تعاليم تلك الظاهرة وشعاراتها المفجعة يعتبرون أنفسهم من السلفيين ويسمًّون شتًّى حركاتهم بالتنظيمات السلفية الجهادية. وهي محاولة لخلط الأوراق والحصول على الدعم العاطفي من قبل الملايين من السلفيين العاديين البسطاء الذين ليسوا في وارد التدقيق والتمحيص. ولكن لن يكفي أن تمًّيز مختلف الحركات والمدارس السلفية الأخرى نفسها، وتنأى بنفسها عن بشاعات السلفية الجهادية تلك، من خلال تبنًّيها لأسماء من مثل السلفية العلمية، أو السلفية الاصلاحية، أو السلفية المحافظة الدعوية، أو السلفية المعارضة الخ. من الأسماء والصفات المتنوعة.

المطلوب أكثر من ذلك بكثير. المطلوب هو تفكيك ونقد ورفض كل ما هو خطأ أوضعيف أو ملتبس أو غير عادل أو متناقض مع روح الاسلام أو مختلق كاذب في نظريات وأسس ومنهجيات وتطبيقات وأهداف كل الحركات التي انضوت تحت راية السلفية الجهادية وسمَّت نفسها بأسماء من مثل القاعدة وداعش والنصرة وتفريعاتهم. على أن تكون عملية التفكيك والنقد والرفض تلك مقدًّمة لاعلان واضح وصريح يقول بأن كل التراث السلفي، بغالبية مدارسه، وبأغلبية فقهائه، لا يقرًّ بأية صورة من الصور، بل ويتعارض الى أقصى الحدود، شعارات وممارسات ما يسمًّي «بالسلفية الجهادية».نحن نتكلم هنا عن قطيعة تامة وبراء ديني واضح مع كل ما تقوله وتفعله حركات «السلفية الجهادية» من جنون عنفي سادي وتلصقه بهذا الفقيه، أو بتلك المدرسة الفقهية، أو بذلك الحديث النبوي الضعيف أو المدسوس أو بفهم متخلًّف متزمًّت مجنون لهذه الآية القرآنية الكريمة أو تلك، أو برفض لتاريخيه بعض مواقف السيرة النبوية المرتبطة باملاءات واقع تلك الأزمنة.

نحن نتكلم عن مجهود واحد مشترك، لا غمغمة فيه، تقوم به كل السلفيات الاسلامية، الرسمية وغير الرسمية، لابعاد نفسها وابعاد تراثها عن القراءات الفقهية المجنونة لتلك «السلفية الجهادية» التي غرًّرت بأتباعها لحرق الأخضر واليابس في كل أرض العرب، بل وفي كثير من أجزاء العالم.

ذاك الخطاب السلفي من قبل عموم مكوناته بشأن الخطاب السلفي الجهادي وممارساته أصبح وجوده من الضرورات لاقناع الملايين من الشباب المتديًّن بوجود فروق كبيرة بين ما تنادي به السلفيات الأخرى بكل تلاوينها الروحية وما تنادي به منفردة شتًّى تنظيمات السلفية الجهادية. ذلك أن هؤلاء الشباب لن يستمعوا لما تقوله المؤسسات الرسمية الدينية وغير الدينية لوجود فجوة بينهم وبين الكثير من حكوماتهم، ولن يقبلوا بما تقوله مختلف الأحزاب والمؤسسات المدنية وما يكتبه الكثير من الكتاب والمثقفين لاعتقادهم بأن هؤلاء من المعادين للدين باسم العلمانية. بل ولديهم شكوك حتى في ما تقوله الأحزاب الاسلامية المنخرطة في العمل السياسي العام لاعتقادهم بأنها في تنافس مع السلفية الجهادية على السلطة والجاه، وبالتالي فهي منحازة ضدًّهم.

لكنهم سيستمعون لمن يعتقدون أن لن تنطبق عليهم تلك التحفظات والمآخذ.

التنظيرات التي تفنًّن في وضعها وتسويقها العديد من قادة التنظيمات السلفية الجهادية المعروفين هي موضوع لكتاب، بل مجلدات، لكن هناك منطلقات وشعارات كبرى يمكن ذكرها كأمثلة تحتاج لنقدها والردًّ عليها من أجل خلق وعي ديني مستنير متسامح متعايش مع الديانات والثقافات الأخرى.

هناك الربط التعسّفي بين مفهوم التوحيد الذي يمثًّل المنطلق الأساسي الايماني في الدين الاسلامي وبين مفهوم الحاكمية التي نادى بها أمثال سيد قطب والمودودي. المفهوم الأخير أدًّى الى تكفير البلاد الاسلامية المحكومة بالدساتير والقوانين الوضعية، حتى وان طبقت الشريعة، وبالتالي الى واجب الخروج على الحكام واعتبارهم أعداء للدين. وكنتيجة منطقية هناك رفض للنظام الديموقراطي برمًّته.

هناك المناداة بحتمية الصًّراع بين أصحاب الايمان وأصحاب الكفر، أي بالنتيجة بين الاسلام وسائر الديانات والثقافات الروحية الأخرى. ومن أجل حسم ذلك الصًّراع ينبغي أن يكون الجهاد العنفي هو الأسلوب الأوحد للتعامل مع غير المسلمين، أي ابقاء ديار العرب والمسلمين في حرب أبدية مع بقية العالم.

وحتى في طرح شعار الحاكمية، أي الحكم بما أنزل الله، هناك نقاط غموض في الفهم وتعسًّف في التطبيق. وهذا موضوع بالغ التعقيد ومليء بالتفاصيل المختلف من حولها.

وأخيراً هناك اشكالية أهم مصدر فقهي يعتمد عليه الجهاديون التكفيريون لتبرير أفعالهم، وهو تراث ابن تيمية الفقهي. فهناك ما يثبت أن كثيراً مما نادى به الفقيه المجتهد ابن تيمية قد أسيء فهمه، أو حرًّف، أو ابتسر من منطقه العام، أوفُّصل عن ملابساته وظروفه التاريخية وطبق بتعسُّفٍ على واقعنا العربي والاسلامي الحاضر المختلف كلياً وجذرياً عن الواقع التاريخي لزمن ابن تيمية.

هذه أربع اشكاليات، من بين عشرات، ستحتاج الى نقد واعادة فهم من أجل اقناع الشباب بالتخلًّي عن فهمهم السابق الخطأ ومن أجل أن يدركوا بأن الاسلام ما عاد يحتاج لأناس يموتون من أجله، وانما أكثر ما يحتاجه هو وجود أناس يحيون من أجله.

