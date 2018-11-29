آراء

بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم تحولت الدعوة الى دولة، تحمل كل مقومات الدولة، وبدأت بتحول جديد وكبير في الحركة والعمل المجتمعي. وكان القرآن مصدر التشريع في الدولة، والرسول صلى الله عليه وسلم، يوضح ويبين للناس مراد الله تعالى، ويضيف أشياء في التشريع، ويجتهد في أخرى، وثبت في عقول العلماء أن خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أمامهم فهم الواقع، وفهم النص، وإعمال العقل في تنزيل النص على الواقع، وان لم يكن ثمة نصوص فلا مناص من الاجتهاد العقلي مثل القياس والنظر في المقاصد والمصالح والمفاسد.

وظلت الأمة تتوارث أجيالا بعد أجيال هذا الفكر وهذا العمل وهذا الواقع، ومن هنا تكونت المذاهب الفقهية الأربعة والتي استمرت عليها الأمة ماضية الى يومنا الحالي.

وكان تنزيل الفقه في واقع يحكمه الاسلام، بعد أو قصر، انما كانت الشريعة هي السائدة، وهي المسيطرة، وكان للفقهاء دور كبير في ادارة واقع الفقه في المجتمعات.

ولكن، تغير حال الأمة، بعد سقوط الخلافة في 1924، وأصيب العالم الاسلامي بذهول وعجز، وعاشت الأمة تحت مرحلة الجبر التي أخبر عنها الصادق المصدوق في بعض أحاديثه.

ظل الفقه الاسلامي ثابتا تقريبا، وأحوال الناس تتغير، وهنا ينبغي التفريق بين نمطين من الفقه، وهما «فقه العبادات»، والثاني «فقه المعاملات»، وهي البيوع وأحوال الناس والشركات وغير ذلك، مما يدخل في صميم حياة الناس.

وهنا نازلة كبرى من النوازل العظيمة والزلازل الكارثية التي حلت بالأمة، فلا الشريعة تسود، ولا العلماء لهم دور بارز في تنزيل النصوص واصدار فقه جديد يواكب التغيرات الكبرى، فظل الفقه ثابتا نوعا ما، مع تغير أحوال الناس، وخاصة في المعاملات والتي هي صلب حياة الناس، ولئن كانت العبادات الكبرى ثابتة في قالبها التي صاغها فيها الدين، فان حركة الناس والعالم فرضت واقعا جديدا يحتاج الى نظر رشيد، ورؤية متجددة، وفقه عال في تنزيل النص على الواقع، أو العمل بفقه المصالح والمقاصد، أو فقه النوازل.

تجلت نازلة الأمة في ما يلي:

1 - الغاء الخلافة، ومن ثم تحول الشريعة الى المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية، وعزلت تماما عن الحياة.

2 - تكوين تجمعات وجماعات ذات طابع اسلامي، تدعو الناس الى قضايا متعددة لخدمة هذا الدين، وهي بحاجة الى فقه التصورات والأعمال والحركة، وغير ذلك مما تحدثه حركة الحياة اليوم.

3 - تكوين تجمعات غير اسلامية، قد تدعو الى الغاء الاسلام تماما من الحياة، وهذه لا بد أن يكون هناك فتاوى للتعامل مع هكذا منظمات وهيئات.

4 - فاجعة تقسيم الأمة على الخرائط السياسية، والانفصال عن فكر الأمة ومقوماتها، مما أحدث تجذرا خاطئا في عقول الكثيرين، حول مفهوم الدولة القطرية وشرعيتها وضرورة المحافظة عليها، وهذه أيضا بحاجة الى فقه المرحلة، وفقه الدولة!

5 - سطوة النظام العالمي ووقوع الأمة تحته، وتمزقها كالقصعة عند أكلتها.

قضايا كبرى وعظمى، لان لم تحل سابقا، ولم تلتفت لها المجامع الفقهية، فاننا اليوم أكثر حاجة وضرورة للفهم وتنزيل الأمور في واقعها، وطريقة تنزيل النصوص ومناطات الاجتهاد ومناطقه.

