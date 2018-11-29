آراء

إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي د.حامد العازمي: نعلم بحجم العمل الذي تقومون به من اجل سير عملية التعليم في المدارس بسلاسة مع المشاكل الكبيرة التي واجهتها المدارس في بداية العام بسبب سوء الصيانة وما صاحبه من تأخر عدد كبير من المدارس عن بداية العام الدراسي مرورا بمشكلة الامطار الاخيرة، ونقدر هذا الجهد الذي تقومون به، ولكن هناك امرا لا ندري ان غاب عنكم أم لا وهو امر في غاية الاهمية وهي الكثافة الطلابية في المدارس والتي بالطبع تؤثر سلبا في تلقي الطالب للتحصيل العلمي. ولكن السؤال هنا يا معالي الوزير: هل تعلمون بان هناك مدارس تم اغلاقها بحجة الصيانة منذ سنوات ولم يتم افتتاحها ولا نعلم ماهو السبب الحقيقي لاهمالها وعدم صيانتها فهي بالتأكيد حل من الحلول المهمة والاساسية لمعالجة الكثافة الطلابية؟ دوركم يا معالي الوزير معرفة السبب الحقيقي لاغلاق هذه المدارس وتركها دون صيانة والوزارة في امس الحاجة لها من اجل معالجة الكثافة الطلابية.

يا معالي الوزير هناك خلل اداري كبير في عملية الصيانة ومتابعة المدارس فلا يمكن اهمال مدارس بهذا الحجم تم اغلاقها من اجل الصيانة ولكن لم يحدث لها اي شيء، انه خلل كبير في قسم الانشاءات في الوزارة يحتاج منكم يا معالي الوزير الى متابعة شخصية ومستمرة ومعرفة عدد المدارس التي تم اغلاقها منذ سنوات بحجة الصيانة والى يومنا هذا هي مغلقة دون اي صيانة تذكر فان لم تكن هناك متابعة مستمرة فان مشكلة الكثافة الطلابية ستزداد مع زيادة المدارس المهملة.

ونعلم جيداً أن الوكيل المسؤول عن الإنشاءات تم تعيينه حديثاً في منصبه الحالي في الوزارة. ولدينا يقين أنه لن يستطيع أن ينجز تلك المهمة الثقيلة والتي تزداد يوماً بعد يوم فكثير من المدارس مغلقة تماماً بحجة الصيانة منذ أشهر طويلة، ولا ندري إلى متى تستمر هذه الصيانة وإلى متى تستمر الكثافة في الصفوف الدراسية والتي أصبحت كثافة الصفوف تزيد في بعض الأحيان عن 40 طالباً فكيف بهذه الكثافة أن يستطيع المعلم التواصل مع هذه الأعداد الكبيرة.

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نبارك للدكتور سعود الحربي وكيل وزارة التربية ونقول له «الله يعينك على وزارة يصعب إنقاذها بسبب مسؤولين غير قادرين على الانجاز وحل المشاكل المتراكمة».

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

