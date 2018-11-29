آراء

معرض الكتاب لهذا العام لم يكن كما في السابق البعيد أو السابق القريب أيضا، عدة أمور تتغير باستمرار، المعيار النوعي ما زال يتراجع في كل عام، ولعله في هذا العام تراجع بشكل كبير من ناحية أهم ما في المعرض وهي الكتب التي تعرضت لمذبحة رقابية أصابت أعماق الروح الاندفاعية للقارئ الحقيقي في مقتل فتسببت بضيقه وحسرته وانعدام شهيته لتكرار الزيارات للمعرض، فاكتفى بزيارة او بزيارتين مثلي، مذبحة الرقابة أبقت في النفوس غصة وان توفرت الكثير من العناوين التعويضية التي تستحق الاقتناء والقراءة، لكن هذه العناوين تبقى تعويضية محدودة الكم أيضاً ولا تساعد على اشاعة مناخ ثقافي يتناسب مع تاريخ المعرض العريق ومكانته في رقعة الثقافة العربية، حيث لم يعد كما كان معرضاً للكتاب الحقيقي الذي تمتلئ صفحاته بالثقافة والغنى المعلوماتي، كما افتقدنا أيضاً احدى المتع التي ترافق المعرض والتي تعودنا عليها معشر الزوار وهي النقاشات الطويلة مع أصحاب المكتبات الذين كانوا حتى سنوات قريبة مثالاً للثقافة الموسوعية والدراية بكل ما يتعلق بالكتاب وطبعاته وطابعيه وناشريه والعاملين عليه.

وقد كان تعبير بعض القراء والمهتمين والناشطين بخصوص ما قامت به الرقابة معبّراً جداً ويعكس بوضوح التطور الحضاري للفئة المجتمعية المهتمة بالثقافة وأفق الخيال الواسع لديها والقدرة الفائقة على ابتكار أساليب تعبير راقية ومستحدثة توصل للجهات المسؤولة عن الكتاب رفض التعرض للكتاب بالمنع حيث ابتكروا ما عُـرف بمقبرة الكتب، فاختاروا ساحة في ارض المعارض نصبوا بها شواهد قبور باسماء الكتب التي منعتها الرقابة، وهو أسلوب مبتكر يشعر المتابع ان الروح الحية ما زالت تنمو بقوة في البدن الثقافي الكويتي رغم التلوث الذي تعانيه البيئة الثقافية العربية عامة بسبب رياح العولمة المليئة بالأتربة الضارة..

ظاهرة أخرى لا تبشر بخير هي الحضور الكمي الذي تجاوز الحدود للرواية الشبابية على حساب الحضور النوعي، حتى ان الصالة الخاصة بالمكتبات الكويتية اتسمت بالظاهرة الروائية بشكل واضح، وكنوع من حب الاستطلاع الذي تعودت عليه منذ قديم الليالي والسنين الخوالي (والشيخ لا يترك عاداته)، فقد تصفحت بعض الصفحات العشوائية لبعض الروايات تصفح الخائف أن تمسه النار او يحرقه لهيبها، فصدمتني اللغة الكتابية التي لا تمت للغة العربية بصلة ولا تقترب من الأدب بأواصر نسب ولو قامت الرقابة بمنع عدد كبير من هذه الروايات بسبب هبوط مستواها وسطحيتها لكنا مع الرقابة لا على النقيض منها.

ولعل ما اراح الناظر وشرح الخاطر التقائي ببعض الأحبة في شوارع المعرض (وسكيكه) ومحطاته أمثال الصديق القديم نايف العبدلي عاشق الكتاب الذي ملأ مكتبته بآلاف الكتب بلا مبالغة، وأمثال الكوكبة من الأدباء التي اجتمعت في جناح رابطة الأدباء للتوقيع على كتبها وعلى رأسهم (الريّس) طلال الرميضي والباحث خالد طعمة، كما زرت جناح ذات السلاسل خصيصاً للالتقاء بالصديق المذيع المتألق والأديب المتأنق أحمد الرفاعي الذي أهداني روايته الجديدة «عيونك آخر آمالي» والتي ستكون لي معها وقفة (أطول من اليم) بعد الانتهاء من قراءتها، لكن ما حز في النفس عدم مشاركة الدار العربية للموسوعات في معرض هذا العام والتي كانت أحد أسباب زيارتي للمعرض وقد كنت قد طلبت منهم ثلاثة كتب تاريخية قبل أشهر على عادة قراء الكويت في هذا الجانب.

وكل ما سبق من أفراح أو أتراح أو ليالٍ ملاح لا ينسينا الدور الذي قامت به ادارة المعرض وعلى رأسها المدير سعد العنزي من تنظيم دقيق وانشطة كثيرة مصاحبة، فقد كان التنظيم رائعاً والابتكارات المكملة كثيرة وجميلة، والتي أهمها من وجهة نظري الجناح الخاص بالقدس عاصمة فلسطين الأبدية، غير ان كم الندوات فاق الكيف بكثير، ولو زاد تركيز ادارة المعرض على الندوات النوعية المدروسة والموجهة بشكل أكبر في السنوات القادمة بحيث تستطيع الادارة استقطاب شرائح كثيرة لا يعنيها الكتاب من خلال اقامة ندوات متنوعة تتناسب مع أذواق متنوعة يمكن ان تربط بين هذه الشرائح والثقافة كعادة ترفيهية محببة بمرور الوقت، لكان هذا التوظيف يصب بمصلحة الثقافة في الكويت ويسهم في توجيه بعض الشرائح الاجتماعية نحو توظيف أوقات الفراغ بما يخدم الفرد والمجتمع.

