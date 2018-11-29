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بمساحة 1500 متر مربع

السيطرة على حريق مخزن أجهزة كهربائية في الشويخ


أخمد رجال الاطفاء مساء أول امس حريق اندلع في مخزن اجهزة كهربائية في منطقة الشويخ الصناعية دون حدوث اصابات.
وفي التفاصيل بأنه وفور ورود بلاغ مساء اول امس لغرفة عمليات الاطفاء يفيد باندلاع حريق بأحد المحال في منطقة الشويخ الصناعية توجهت فرق اطفاء 3 مراكز وهي: الشويخ الصناعي والشهداء والاسناد الى موقع البلاغ حيث تبين بأن مخزناً للاجهزة الكهربائية يبلغ مساحته 1500 متر مربع اندلعت به النار، فتمت محاصرة النار قبل امتدادها الى المخازن والمحال المجاورة واخمادها خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.
ومن جانبه اكد مصدر اطفائي ان سرعة وصول رجال الاطفاء لموقع الحريق ساهم في تقليل الخسائر وعدم امتداد النار الى المحال والمخازن المجاورة، موضحا أن المخزن المحترق به مخالفات ساهمت في زيادة خطورة الحريق وتم تحرير مخالفة.


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