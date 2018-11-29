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سعوديان حاولا تهريب 65 كرز سجائر وكراتين «معسل» عبر منفذ النويصيب


أحبط رجال جمارك منفذ النويصيب مساء اول امس محاولة تهريب 65 كرز سجائر وكراتين معسل من قبل مسافرين من الجنسية السعودية من البلاد الى المملكة العربية السعودية من خلال اخفائها في أماكن سرية بسيارتيهما ذاتي الدفع الرباعي. ووفق مصدر جمركي أفاد بان سيارتي دفع رباعي توقفتا في منفذ النويصيب في طريقهما الى المملكة العربية السعودية وبعد نزول قائدي السيارتين بانت عليهما علامات الخوف والارتباك، حيث تبين انهما من الجنسية السعودية وبتفتيش السيارتين عثر على 50 كرز سجائر داخل مخابئ سرية في السيارة الاولى، وبتفتيش السيارة الثانية عثر على 15 كرتونة معسل مخبأة اسفل المقاعد الخلفية. وعليه تم تحريز المضبوطات وحجز السيارتين واحالة المهربين الى الجهات المختصة.


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