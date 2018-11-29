دفتر أحوال

تسبب انقلاب شاحنة محملة بالمواد الغذائية صباح أمس على طريق الدائري السادس السريع باتجاه الجهراء باصابة سائقها بجروح وكسور وسقوط المواد الغذائية في منتصف الطريق واغلاقه.

وكان بلاغ ورد صباح امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بانقلاب شاحنة على طريق الدائري السادس السريع باتجاه مدينة الجهراء وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء لموقع البلاغ حيث تبين بان شاحنة يقودها وافد اسيوي تحمل كمية من المواد الغذائية انقلبت بسبب السرعة وعدم سيطرة قائدها على مقودها ما تسبب بتعرضه لعدة اصابات وسقوط حمولة الشاحنة من المواد الغذائية واغلاق الطريق، المسعفون نقلوا السائق الاسيوي الى مستشفى الفروانية.

