دفتر أحوال

قررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حجز قضية اتجار بالبشر وهتك عرض وادارة أوكار دعارة في معاهد صحية للحكم في 12 من الشهر المقبل مع رفض اخلاء سبيل المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد دانت خمسة متهمين منهم اثنان من الجنسية الفلبينية واثنان بدون وخامسهم مواطن قيامهم بالاتجار بالبشر بان استقبلوا 39 فلبينيا وجندوهم بالاكراه عن طريق القوة ومقابل مبالغ مالية لاستغلالهم جنسيا في اوكار دعارة بالمعاهد الصحية وحملوهم على ارتكاب الفجور مع حجزهم فضلا عن الاستفادة ماليا من يكسبه هؤلاء من أموال كسبا من المتعة الحرام واتهم المتهم الاول بهتك عرض الاشخاص المحجوزين عمال المعاهد.وفيما قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الرابع المواطن، دانت بقية المتهمين بالحبس المؤبد. وأحالت الدائرة ذاتها مواطناً مداناً بالاعدام شنقا عند قيامه بقتل صديقه في منطقة الصليبية الى الطب النفسي لبيان مسؤوليته العقلية وقت ارتكابه الجريمة.

