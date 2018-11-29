دفتر أحوال

قضت محكمة التمييز بالغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس مواطن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وذلك عن تهمة مواقعة طليقته بالحيلة.

وتلخص الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها من مواقعة طليقها لها بالحيلة وذلك بعد ان قام بتطليقها طلقة بائنة بينونة كبرى بتاريخ سابق والمسبوقة بطلقتين رجعيتين دون علمها واستمر في مواقعتها حال كونه ممن لهم سلطة عليها.

وكانت محكمة الجنايات قضت غيابيا بحبس المتهم عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وعارض المتهم في ذلك الحكم الغيابي وقضت الاستئناف بحبسه عشر سنوات.

وامام محكمة التمييز حضر المحامي زيد الخباز عن المتهم ودفع بأسباب الطعن بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وذلك لاقرار المجني عليها بعلمها بالطلقة الثالثة وهو ما اثبته حكم محكمة الاسرة، حيث ان محكمة الاستئناف لم تلتفت لذلك وهو ما يصيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

و طالب الخباز بالغاء حكم محكمة الاستئناف والقضاء مجددا ببراءة موكله مما اسند اليه من اتهام.

