دفتر أحوال

قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف جاسم المطاوعة برفض الاستشكال المقدم من النائب وليد الطبطبائي بشأن عدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

كما قضت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بعدم قبول الطعن المقدم من المحامي عادل عبدالهادي لعدم دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الامة بكاملها.

وفي الطعن الاول أن المستشكل ضده الثالث (أسامه الخشرم) أقام طعناً بطريق الادعاء الأصلي المباشر أمام هذه المحكمة بعدم دستورية نص المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وصدر حكم من هذه المحكمة في الطعن المشار إليه قضى بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من اثار، فتقدم النائب وليد الطبطبائي باستشكال في تنفيذ ذلك الحكم وطلب تفسيره بموجب صحيفة أودعها نيابة عنه محاميه في إدارة كتاب هذه المحكمة، طالباً في ختام تلك الصحيفة الحكم أولاً: بقبول الإشكال شكلاً، وثانياً: بوقف تنفيذ الحكم المُستشكل فيه مؤقتاً لحين الفصل في طلب تفسير الأثر الرجعي للحكم في مواجهة قرارات مجلس الأمة السابق صدورها على النطق به، زعماً من المستشكل بأنه قد أثير خلاف حول مقتضى تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وإعمال أثره على عضويته، وما إذا كان تنفيذ الحكم ينصرف فحسب إلى إجراء التعديل التشريعي اللازم لتصويب نص المادة (16) من اللائحة الداخلية، وإزالة العوار الدستوري الذي علق بهذا النص، دون أن ينسحب أثر الحكم إلى القرار السابق صدوره من مجلس الأمة في جلسة أكتوبر برفض إسقاط عضوية (الطالب)، تأسيساً على أن الحكم المستشكل فيه لم يقض صراحة بترتيب الأثر الرجعي، ولم يتضمن منطوقه بطلان القرار السابق صدوره من مجلس الأمة، أو الإشارة إلى إسقاط أو بطلان عضوية المستشكل. الا ان وكيل المستشكل أودع إدارة كتاب المحكمة طلباً ضمنه إبداء (الطالب) رغبته في التنازل عن الطلب طالباً من إثبات هذا التنازل تركه للخصومة.

«وقد نظرت هذه المحكمة الطلب بالجلسة وقررت إصدار الحكم». حيث إن طلب الإشكال في تنفيذ وتفسير الحكم قد تم تقديمه إلى هذه المحكمة موافقاً للأوضاع المقررة قانوناً. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يقبل ترك الخصومة من الوكيل إلا إذا كان مفوضاً بذلك صراحة في التوكيل الصادر إليه من الطالب في هذا الخصوص، بحيث تظهر إرادة الطالب صريحة جلية، قاطعة محددة في الترك وكان الثابت من الوكالة المودعة ملف الطلب أنها صادرة من مساعد وليد مساعد الطبطبائي) وأنها لا تبيح للمحامي الموكل التقرير بذلك، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول ترك الخصومة في الطلب وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الإشكال في تنفيذ الحكم المستشكل فيه، وطلب تفسيره، فإن الطلبين مهيأ ان للفصل في موضوعهما، ومن ثم فإنه لا محل لاستجابة هذه المحكمة إلى طلب المستشكل بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه - مؤقتاً لحين الفصل في طلب التفسير.

وحيث إن المحكمة تقرر أن الأحكام الصادرة في المنازعات الدستورية إنما تصدر بقصد وجوب تنفيذها، والنزول على مقتضاها، ومؤداها، ولزوم إعمال آثارها كاملة دون نقصان، امتثالاً لحجيتها المطلقة في مواجهة السلطات جميعها، والكافة - إعلاه لسيادة الدستور بوصفه المعبر عن إرادة الأمة، والذي يعلو على ما عداه، بحيث لا يجوز إخضاعها لمشيئة أحد لتقدير مدى ملاءمة تطبيقها، أو أن يعيق نفاذ أحكامها، أو تعرقلها أي عقبة كأمر، أو إجراء، أو تصرف، أو عمل، أو قرار، مما لا وجه معه للتحدي بتحصنه، باعتبار أن هذه المخالفة في حد ذاتها عدا عن أنها مخالفة لأحكام الدستور - تجعل ذلك العمل من وجهة مجردة هو والعدم سواء، التزاماً بنصوص الدستور، والتقيد، باوامره ونواهيه. وحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون الحكم القضائي قد اعترضته عوائق تحول قانوناً دون اكتمال مداه، أو ما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، أو وجود عقبة مادية جدت بعد صدور الحكم لم تكن تحت

نظر المحكمة قبل صدور ذلك الحكم تحول بذاتها دون وجوب تنفيذه وإعمال آثاره، وأن الإشكالات في تنفيذ الأحكام لا تنصرف إلى أي أمر من الأمور السابقة على صدور الحكم، باعتبار أن هذه الإشكالات لا تُعد طعناً على الأحكام، كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضاً على أنه يتعين استظهار ما جاء بطلب تفسير الحكم على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره، إن كان ثمة وجه في الواقع أو القانون لذلك، دون التجاوز إلى ما يمتنع عليها تعديله من أسباب الحكم ومقتضاه، بما تكون معه هذه المحكمة المطلوب منها التفسير مقيدة بما حكمت به، ولا يصح لها أن تضيف إليه شيئاً لم تورده في أسبابها والمنطوق.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطلوب تفسيره قد جاء واضحاً جلياً في تحديد موضوع المسألة الدستورية التي فصل فيها بما انتهى إليه في أسبابه ومنطوقه دون أي لبس أو غموض، صريحاً فيما خلص إليه، قائماً على أسس ودعائم تتصل بمبادئ دستورية مترابطة، وقد جاءت تلك الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة، واضحة لم يشبها أي إبهام وغير خافية على أحد، حيث أوردت هذه المحكمة في حكمها أنه «وإذ كانت المادة المطعون عليها بعدم الدستورية بصيغتها والإجراءات التي أوردتها قد خالفت المادة (82) من الدستور، كما خالفت صريح المادة (84) منه والتي تقضي أنه في حالة خلو محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال الأجل المضروب كإجراء حتمي لا خيار فيه، فإنه يتعين القضاء بعدم دستورية المادة (16) المطعون عليها واعتبارها كأن لم تكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إنفاد حكم المادة (84) من الدستور لزوما دون أي تراخ أو إبطاء أو درخص أو تقدير نزولاً على حكم الدستور. وإن كانت هذه الأسباب الواردة في الحكم ونتيجته جلية في نفسها، واضحة في معناها، وصريحة في مؤداها، وبالتالي فلا وجه لما أثاره (الطالب) في طلبه الماثل بادعاء أنها قد جاءت في حالة إبهام وغموض، غم عليه فهمها، كما أن ما ذكره (الطالب) من أسباب في طلبه هي في جملتها - لا تُعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم، وإعمال مقتضاه، وإنفاذ أثره على الوجه المبين به، ولا يجوز لأحد من بعد أن يتذرع بادعاء الغموض لتقويض بنيان الحكم أو لتنفيذه على غير مقتضاه، فمن ثم يكون حرياً القضاء برفض الطلب.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطلب.

في الطعن الثاني قالت المحكمة لما كان الطاعن قد طعن بعدم دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بكاملها لصدورها بقانون وليس بقرار من المجلس على سند من القول بأن الدستور قد ناط بمجلس الأمة وضع لائحته الداخلية، وهو ما يعني ألا تشاركه في ذلك السلطة التنفيذية، وأن له مصلحة شخصية مباشرة في الوقوف على مدى دستورية اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963، كمواطن كويتي يقيم على أرض الكويت ويتمتع بكامل حقوقه السياسية، وذلك حتى يتسنى له التقرير سواء بترشيح نفسه في الانتخابات التكميلية التي قد تُجرى في الدائرة الانتخابية (الثانية) في حالة الإعلان عن خلو المقعدين في الدائرتين (الثانية والثالثة)، أو اتخاذ قرار الترشح في الانتخابات النيابية القادمة، الأمر الذي يوفر له المصلحة في التحقق من مدى دستورية لائحة مجلس الأمة التي تنظم شؤون العضوية والترشح وأعمال المجلس بصورة عامة.

لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً للمادة (الرابعة مكرراً) المضافة بموجب القانون رقم (109) لسنة 2014 إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973، أن المشرع وإن أجاز لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يرفع طعناً بطريق الادعاء المباشر أمام هذه المحكمة في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة متطلباً المشرع بصريح نص هذه المادة أن تكون للطاعن مصلحة شخصية مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غيبتها، مستبعداً المشرع - بدلالة هذا النص - أن يكون لكل مواطن صفة مفترضة في اختصام النصوص التشريعية المدعى بمخالفتها للدستور، ومصلحة مفترضة في إهدارها، وبالتالي فإنه لا يتصور في المصلحة المعتبرة قانوناً أن تكون محض مصلحة نظرية، غايتها إما إبطال النصوص إبطالاً مجرداً، أو إعمال نصوص الدستور إعمالاً مجرداً، بل يجب أن يثبت في طعنه حتمية إنفاذ تلك الحقوق في شأنه، وأن تعود عليه فائدة مباشرة من حمايتها، وأنه يكفي أن يكون للطاعن صلة قانونية، أثر فيها بشكل جلي ومباشر النص التشريعي أو التشريع المطعون فيه، وأن هذا النص التشريعي أو التشريع قد أضر به، أو أن يكون احتمال الإضرار به راجحاً، بحيث يجعل القضاء بعدم دستوريته مؤثراً في مصلحة ذاتية له تأثيراً مباشراً. ومتى كان ذلك، وكان الواضح من الأوراق أنها قد خلت من توافر المصلحة المعتبرة قانوناً في حق الطاعن على نحو يتيح له الطعن على هذه اللائحة بكاملها، أو أن ضرراً قد لحق به بحيث يكون من شأن القضاء بعدم دستوريتها إزالة هذا الضرر، فإنه يكون حرية التقرير بعدم قبول الطعن. لذلك قررت المحكمة في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.

