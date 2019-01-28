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ضبط مواطن يبلغ من العمر 21 عاماً

قائد مستهتر دهس عامل نظافة في شاليهات الخيران وفر هارباً


ألقى رجال المباحث القبض على قائد سيارة مستهتر دهس عامل نظافة آسيوي الجنسية صباح أول أمس في منطقة شاليهات الخيران ولاذ بالفرار، حيث تبين بانه شاب كويتي يبلغ من العمر 21 عاماً. وكان بلاغ ورد صباح أول أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث دهس في منطقة شاليهات الخيران، وعلى الفور توجه رجال الامن والاسعاف الى موقع الحادث حيث تبين بان عاملاً آسيوياً قد تعرض لحادث دهس واصيب بجروح وكسور خطيرة نقل على اثرها بسيارة الاسعاف الى مستشفى العدان، فيما باشر رجال الامن التحقيق حيث تم عرض فيديو لكاميرا مراقبة وضعت في احدى الشاليهات يظهر بها قائد سيارة سوداء اللون بالاستهتار والرعونة ويصطدم بالعامل الآسيوي ويلوذ بالفرار. رجال المباحث اجروا البحث والتحري لتحديد السيارة واستدعاء قائدها واحالته الى الجهات المختصة، حيث تم تحديد شخصيته بانه شاب كويتي يبلغ من العمر 21 عاماً وتم ضبطه وخلال التحقيق اعترف بانه اصطدم بالعامل دون ان يقصد وقد فوجئ خلال سيره بعبور العامل الاسيوي الطريق فاصطدم به وبسبب الخوف والارتباك هرب الى المنزل.
وعليه وبعد استكمال التحقيق تمت احالة الشاب الى الجهة المختصة.


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