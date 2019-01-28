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إصابة مواطنين بانقلاب رباعية على طريق العبدلي


أنقذت العناية الألهية مواطنين يعملان في الادارة العامة للجمارك من الموت اثر انقلاب سيارتهما على طريق العبدلي السريع خلال توجهما الى مقار عملهما في منفذ العبدلي الحدودي، واصيبا بجروح وكسور تم نقلهما بواسطة الاسعاف الجوي الى مستشفى الجهراء. وكان بلاغ ورد عصر أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري مروع على طريق العبدلي السريع، وعلى الفور توجه رجال المرور والاسعاف والاطفاء الى موقع الحادث حيث تبين بان سيارة دفع رباعي بها مواطنان يعملان بالادارة العامة للجمارك وهما في طريقهما لمقار عملهما اصطدمت بالحاجز الاسمنتي وانقلبت ما نتج عنه اصابة المواطنين بجروح وكسور فتم نقلهما بواسطة الاسعاف الجوي الى مستشفى الجهراء حيث ادخلا غرفة العناية.


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