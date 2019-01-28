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افتتح الاول من امس الدوري العام النسائي الأول لكرة قدم الصالات، في نادي سلوى الصباح في منطقة القرين بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، ومدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح، ورئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة الخليجية الشيخة نعيمة الصباح، ونائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة أحمد عقلة، ورئيس لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد الكرة فاطمة حيات، وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد، ومسؤول المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في دبي حسن حسان، بالاضافة الى أعضاء اللجنة النسائية وممثلين عن الفرق والأندية المشاركة في البطولة.

ويشارك في الدوري 11 فريقاً نسائياً عبر 175 لاعبة، منها لأول مرة مشاركة الاندية الشاملة، وهي أندية الكويت، واليرموك، والتضامن، والعربي، والعيون، وسلوى، والفتاة. وقد أقيمت مراسم الافتتاح الرسمي مساء أمس اذ شهد الحضور مواجهة بين نادي اليرموك ونادي الفتاة في مباراة حماسية سادتها الروح الرياضية العالية والتشجيع الدائم من قبل الجمهور وذوي اللاعبات، لتنتهي المباراة بفوز اليرموك 5-4.

وأعرب رئيس اتحاد الكرة الشيخ احمد اليوسف عن سعادته بانطلاق الدوري، مثمناً الجهود التي قامت بها اللجنة النسائية وتضافر جهود جميع أعضاء مجلس الادارة في زمن قياسي ليخرج هذا الدوري الى النور، مؤكداً أن هذه الانطلاقة تعد حدثاً تاريخياً بكل ما تحمله الكلمة من معان، فهي ترجمة لثقة المجتمع والدولة والاتحاد بدور المرأة كعنصر أساس وفاعل في الرياضة الكويتية، كما أنه شهادة لقدرات سيدات الكويت المعروفة في تنظيم واطلاق دوري رسمي بهذا المستوى، والتخطيط لمستقبل كرة القدم والرياضة النسائية ككل، وهو أمر قد طال انتظاره ونحن على ثقة بأن الجمهور الكويتي سيرى الكثير خلال السنوات المقبلة في هذا المجال.

بدورها قالت فاطمة حيات: «نحن فخورون جداً بهذا الانجاز وبعودة الحياة الى الرياضة النسائية في الكويت من جديد، كما يسرنا ويسعدنا دائماً أن نقدم الدعم الدائم والمستمر للاعبات الجديرات وخلق فرص تنافسية لهن، ومنحهن ساحة مهيأة لتطوير مهاراتهن في اللعب ومستواهن في الأداء»، مشيرة الى أن هذا الدوري ليس الا خطوة أولى على طريق النهوض بالرياضة النسائية من جديد، وهو اللبنة الأولى لبناء أرضية صلبة لكرة القدم النسائية في الكويت آملين أن يتبعها المزيد من الخطوات والمنافسات التي من شأنها أن تصنع بنية تحتية قوية لانشاء منتخبات نسائية كروية لها قدرة المنافسة على أعلى المستويات العالمية.

كما عبرت عن امتنانها الكبير لكل من اسهم في تقديم الدعم من أجل تحويل حلم اقامة الدوري النسائي الأول لكرة قدم الصالات الى حقيقة وواقع، مشيرة الى أن هذا الدوري ما كان له أن ينطلق لولا الدعم اللا محدود الذي قدمته الهيئة، بالاضافة الى التشجيع والدعم الذي حظيت به اللجنة النسائية في اتحاد الكرة من قبل رئيس مجلس الادارة الشيخ أحمد اليوسف وجميع أعضاء مجلس الادارة الذين أبدوا حماستهم وملاحظاتهم لينطلق الدوري بهذه الصورة وأن تدخل الفتيات والسيدات الكويتيات ساحة الملعب بشكل رسمي يعبر عن امكانياتهن.

الجدير بالذكر أن مباريات الدوري النسائي انطلقت الاسبوع الماضي بحيث لعب في الأسبوع الأول من الدوري عشرة فرق في خمس مباريات مختلفة، وستمتد هذه المباريات على هذا النحو حتى نهاية شهر ابريل القادم.

