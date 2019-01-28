إضاءات

«الصبخة» هو عنوان المسرحية التي ستمثل فرقة مسرح الخليج العربي ودولة الكويت في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي ستنطلق أعماله في منتصف فبراير المقبل في مدينة الشارقة، هذا ما أعلنه رئيس مجلس إدارة فرقة مسرح الخليج العربي الفنان ميثم بدر، والذي أشار في تصريح خاص بـ «النهار» إلى أنه فرغ على الصعيد الشخصي من تصوير مسلسل «عطيتك عيوني» حيث يقدم شخصية جديدة وبمضامين إضافية متجددة، كما سلط ميثم الضوء على مجموعة أخرى من القضايا والموضوعات الفنية..

وفي بداية حديثه قال الفنان ميثم بدر:

- أولاً بودي تهنئة الزملاء في فرقة مسرح الخليج العربي، وفريق مسرحية «درس» بقيادة المخرج الفنان إبراهيم الشيخلي، على الفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي وأيضاً بجائزة أفضل ممثل دور أول للفنان ناصر الدوب عن مسرحية «درس» وهذا ما يؤكد النهج الذي تسير عليه الفرقة ومجلس إدارتها في دعم ورعاية الشباب ومنحهم الفرصة الحقيقية للعمل وبظروف فنية عالية المستوى تليق باسم وتاريخ ومسيرة فرقة مسرح الخليج العربي. وتابع الفنان ميثم بدر:

- كما أشير إلى أن التحضيرات كانت قد انطلقت ومنذ أكثر من شهرين لتقديم مسرحية «الصبخة» من تأليف وإخراج د. عبدالله العابر، وستمثل هذه المسرحية الكويت في مهرجان الشارقة الخليجي، والذي بات أحد المواعيد المسرحية المهمة، ومن المنصات المسرحية المهمة لتقديم جديد المسرح في دول مجلس التعاون الخليجي. والمسرحية من بطولة الفنانة سماح ويوسف البغلي وعدد آخر من نجوم الفرقة. وسيقام المهرجان في الفترة من (14 إلى 19) فبراير المقبل.

واستطرد:

- وبخط متوازٍ تجري التحضيرات في فرقة مسرح الخليج العربي لتقديم عمل مسرحي جديد، ضمن فعاليات أيام المسرح للشباب من إخراج الفنان مشاري المجيبل.

وعلى الصعيد الشخصي، أشار الفنان مثيم بدر:

- أنجزت منذ فترة قصيرة مسلسل «عطيتك عيوني» من بطولة وإنتاج الفنانة صمود الكندري، وتأليف علاء الجابري، اخراج سائد الهواري، وفي العمل أيضا حسين المنصور ومحمود بوشهري وحمود المؤمن وكم آخر من النجوم، وفي العمل أقدم شخصية جديدة، ستكون مفاجأة بالنسبة للجمهور الحبيب، وبمضامين إضافية مثيرة للجدل.

وعن اتجاهه للإنتاج قال الفنان مثيم بدر:

- قدمت العديد من التجارب الإنتاجية، وهنا بودي أشير الى أن وزارة الاعلام الكويتية بقيادة وزيرها محمد ناصر الجبري، تمثل الداعم الأساس لصناعة الإنتاج التلفزيوني، وتحت تلك المظلة، تعيش الحركة الإنتاجية الخاصة بالدراما التلفزيونية مرحلة عامرة بالعمل والإنتاج المتميز، وأيضا حالة من الحراك الفني عالي الجودة، وستظل صناعة الدراما التلفزيونية الكويتية قائمة لطالما ظل هناك الدعم والرعاية والاهتمام من لدن وزارة الاعلام بجميع قياداتها وقطاعاتها المعنية.

ويستطرد الفنان ميثم بدر قائلاً:

- أمامي عمل مسرحي جديد بعنوان «رقم الحظ7» سنقدمه في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة الفنانة هيا عبدالسلام والفنان فؤاد علي.. كما أحضرلعمل درامي جديد يتم الاعلان عنه في غضون الأيام القليلة المقبلة.

