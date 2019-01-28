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على غير المتوقع وفي موسم سينمائي باهت بدأ من رأس السنة ويستمر حتى نهاية عطلة منتصف العام.. تصدر فيلم «122» المقدمة بإيرادات يومية بلغت مليوناً ونصف المليون جنيه.. وجاء فيلم المهرجانات «ليل - خارجي» في مؤخرة السباق بإيرادات 12 ألف جنيه.. بينما حصل فيلم «البدلة» المعروض من الموسم الماضي بإيرادات يومية أكثر من 120 ألف جنيه . يشترك في سباق هذا الموسم عشرة أفلام هي «122 وساعة رضا وعمر خرستو والضيف وقصة حب وقرمط بيتمرمط ونادي الرجال السري وعمارة الايمو بيليا وسبع البرمبة والكنز 2» وأغلبها أفلام كوميدية التي أصبحت كلمة السر في الموسم.

يعرض بدور العرض الآن 4 أفلام هي 122 وساعة رضا وعمر خرستو والضيف.. بينما قرر صناع باقي الأفلام عرضها تباعاً فقررت شركة دولار فيلم خوض السباق بفيلم «قصة حب» يوم 13 يناير.. ويتم عرض فيلمير «نادي الرجال السري» و«عمارة الايموبيليا» 23 يناير.. وفي نهاية يناير يتم عرض فيلمي «سبع البرمبة» و«الكنز 2». يدخل كريم عبدالعزيز الموسم بعد غياب فترة كبيرة في منافسة شرسة مع طارق لطفي وخالد الصاوي للحصول على لقب أفضل ممثل وأفضل فيلم. يأتي فيلم «122» المتصدر الإيرادات حتى الآن دون منافس في بداية السباق بطولة طارق لطفي وأمينة خليل وأحمد داود ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف خلال الاحداث وهم: أحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح ومحمد لطفي وجيهان خليل ومحمود حجازي وأسماء جلال.. من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري وإنتاج سيف عريبي وتعتمد أحداث الفيلم على وجود ثلاثة أبطال رئيسيين يدور حولهم الموضوع بأسلوب التشويق والغموض.

من الأفلام الكوميدية التي تنافس في الموسم يأتي فيلم «نادي الرجال السري» بطولة كريم عبدالعزيز وغادة عادل وماجد الكدواني ونسرين طافش وبيومي فؤاد ومجدي كامل وعبدالعزيز مخيون وضيوف الشرف أكرم حسني وأحمد فتحي وهشام ماجد وشيكو.. والفيلم من تأليف أيمن وتار واخراج خالد الحلفاوي. وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه ويطلقون عليه «نادي الرجال السري» حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم «كريم عبدالعزيز» مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلي النادي وذلك عقب خلافه مع زوجته «غادة عادل» بعد زواج استمر لأكثر من 10 سنوات وتصاب بفجوة كبيرة فتلجأ إلي مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.

من الأفلام الكوميدية أيضاً «ساعة رضا» بطولة أحمد فتحي ومحمد ثروت وهالة فاخر ودينا فؤاد وبيومي فؤاد وشيماء سيف وطاهر أبو ليلة وطارق صبري وكريم فهمي وحسن الرداد ومحمد سلام من إنتاج أحمد السبكي وتأليف هشام يحيي وإخراج هاني حمدي.

وتدور أحداث الفيلم داخل حي شعبي حيث يسكن «رضا» وهو شاب بسيط يعمل ميكانيكي بورشة ويقع في حب احدى الفتيات «نور» وتقف أمامه عقبة تكاليف الزفاف فيجد «منبه» قديماً يحتوي على تعويذة تجعله يعود بالزمن إلي الوراء وهنا يجد ضالته.

يدخل منافسة الكوميديا النجم أحمد آدم بفيلم «قرمط بيقرمط» من تأليف عبدالله حسن وإخراج أسد فولاد كار.. ويشاركه البطولة دينا فؤاد ووليد فواز وانتصار وبيومي فؤاد ومي سليم ومحمد ثروت.. ويجسد «آدم» شخصية القرموطي التي اشتهر بها في جميع أعماله السابقة وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي من خلال بناء مقبرة لاجداده «القراميط» وجعلها مزاراً سياحياً لكنها تدخله في مشاكل مع وزارة السياحة والآثار.. والفيلم من إنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث فيلم «الضيف» حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء وتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد فالحبكة تعتمد على ان علاقة الضيف بأفراد الأسرة لن تكون واضحة من البداية.. ويقوم بالشخصية الرئيسة في الفيلم خالد الصاوي في دور كاتب له العديد من المؤلفات ويقرر الانتحار في ظروف غامضة.

يشارك خالد الصاوي البطولة أحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادي الباجوري.

بعد خروجه من ماراثون عيد الأضحي الماضي قرر المنتج وليد صبري عرض «الكنز»الجزء الثاني في موسم منتصف العام والذي يشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم منهم محمد رمضان ومحمد سعد وروبي وهند صبري وأحمد رزق وهيثم أحمد زكي وسوسن بدر وأمينة خليل وعبدالعزيز مخيون ومحيي إسماعيل وهاني عادل والشحات مبروك وعباس أبو الحسن من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شريف عرفة. يقدم الفيلم مراحل مختلفة من تاريخ مصر منذ أيام المماليك حتى ثورة 1952. في قالب من الاثارة والتشويق يروي فيلم «عمر خريستو» قصة قبطان يجوب البحار بحكم طبيعة عمله ويتلقي تهديداً من احدى الجماعات الإرهابية بإيذاء ابنته اذا لم يرضح لهم وينفذ طلباتهم.. والفيلم من تأليف عاطف عبداللطيف وسيناريو جوزيف فوزي وإخراج سيف يوسف.. بطولة أحمد السلكاوي ودومينك وأحمد التهامي وياسر الطوبجي وعاطف عبداللطيف.

يشارك فيلم «عمارة الايموبيليا» في السباق من تأليف وإخراج خالد الحجر والذي يتناول من خلالها قصصاً وحكايات لسكان هذه العمارة الشهيرة التي سكنها مشاهير الفن. بطولة ناهد السباعي وهاني عادل وطارق عبدالعزيز ودعاء طعيمة ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون.

