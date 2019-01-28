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إذا كنتي تحلمين بقضاء جزء من يومك في استرخاء ممتع ورفاهية مطلقة فاختيارك لحوض الاستحمام المناسب خطوة أساسية لتحقيق ذلك.. واليوم نقدم لكي 15 تصميمًا مبتكرًا لأحواض استحمام فريدة ورائعة تتناسب تمامًا مع هواة الرفاهية

التصميمات المستطيلة والمربعة لأحواض الاستحمام تتيح لك مساحة أكبر للاسترخاء. وبالطبع يأتي الدش الواسع الذي يماثل سقوط قطرات المطر ليعطي الحمام فخامة ومتعة إضافية. وإذا كنتي تريدين حوض استحمام عميق دون أن تضطري للحفر في أرضية الحمام يمكنك وضعه فوق مستوى الأرض مع سلمتين بتصميم فخم لتسهل دخولك وخروجك من الحوض.

لمحبي القراءة تأتي هذه التصميمات المزودة برفوف لحفظ الكتب دون أن يصلها الماء لتحقق لهم حلم الاسترخاء مع كتاب ممتع أثناء الاستحمام. وحتى إذا لم تكوني من هواة القراءة فهذه الرفوف فكرة رائعة لحفظ أدوات الاستحمام والتجميل.

هذا الحوض الفريد ذو الشكل المستقبلي صمم بطريقة تعطي الجسم أقصى راحة واسترخاء أثناء الاستحمام.

التصميم الانسيابي الرائع لحوض الاستحمام مع هذه الديكورات الخيالية تمنحك إحساس الأميرة المتوجة في أحد قصور ألف ليلة وليلة.

الرخام رمز الفخامة في حمامك. واستخدامه في هذه التصميمات الانسيابية المتميزة يحقق لكي الأناقة في أقوي صورها.

هناك العديد من التصميمات الجديدة والمبتكرة لأحواض الاستحمام والتي صممت لتحقيق المزيد من الراحة مع وجود مساند الرأس والمساحة المتسعة للاسترخاء.

اللون الأحمر ومساند الرأس الجلدية مع التصميم الحديث لهذا الحوض يحققون مزيجًا رائعًا من العصرية والفخامة.

لمحبي الإنفراد والتميز يمثل هذا التصميم الحديث والمبتكر اختيارًا رائعًا ومريحًا أيضًا حيث يمكن من يستحم فيه من تغيير موضعه وطريقة جلوسه بالشكل الذي يناسبه.

اللون البني اللامع لحوض الاستحمام هذا يعطيه لمسة من الفخامة والتجدد كما يمكنك تصميمه من تزيينه بالأحجار الملونة أو الورود والشموع المعطرة بعطورك المفضلة.

أحواض الاستحمام الدائرية أيضًا تعطيك مساحة أوسع وفرصة أكبر للاسترخاء.. ولا تنسي إضافة أوراق الورد والزيوت العطرية على المياة لحمام يليق بالملكات.

