مرأة

العناية بالبشرة من أهم أولويات المرأة لأنها هي من أهم المظاهر الجمالية لها وهي الأكثر عرضة للشمس والهواء والرياح ولذلك قد تصاب بالعديد من المشاكل الصحية والجمالية التي تسبب إزعاجا كبيرا للمرأة.

مع ذلك، أثناء عناية المرأة واهتمامها ببشرتها قد تقع في بعض الأخطاء وهي أن تكن تعرفها وقد تسبب لها مظهرًا جماليًا سيئًا. هناك عدة أخطاء قد ترتكبينها سيدتي أثناء غسيل بشرتكِ وبدلًا من الحصول على بشرة نظيفة ومعقم وصحية قد تتسببين في أذيتها وضررها دون قصد وقد تصاب بالعديد من المشاكل الصحية منها ظهور حب الشباب والبثور السوداء. مع ظهور علامات التجاعيد حول العين وبعض الهالات والدوائر السوداء تحت العينين.

1 عدم غسل اليدين

من العادات الخاطئة والشائعة التي تقع فيها المرأة أثناء غسيل بشرتها هي عدم الاعتناء بنظافة اليدين أو عدم غسلهما جيدًا قبل غسيل بشرتها وذلك لأن اليدين قد تحتوي على العديد من الجراثيم والميكروبات والبكتريا التي تنتقل عن طريق اليدين إلى جلد البشرة والعينين مما تسبب لهما الالتهابات والاحمرار الذي يقوم بتهييج البشرة بشكل كبير. لذلك قبل أن تقدمي على غسل وجهكِ لابد من غسيل يديكِ بالماء والصابون لكي توبلي الجراثيم والفطريات الموجودة باليدين نتيجة لمس أي شيء ملئ بالجراثيم. ثم قومي بغسل بشرتكِ جيدًا.

2 استخدام الماء البارد والساخن

من الأخطاء المنتشرة أيضًا والتي تتجاهلها المرأة أثناء غسل وجهها هي استخدامها الماء البارد لكي تشطف وجهها وذلك لأن الماء البارد قد لا تقوم بتنظيف البشرة بشكل جيد ولا تساعد على تعقيمها وتطهيرها من السموم والجراثيم يعمل الماء البارد قد على تهييج الجلد. يتسبب استخدام الماء الساخن قد في جفاف البشرة وإزالة الزيوت الطبيعية الموجودة بها مما تجعل البشرة خشنة وجافة.

3 عدم غسل البشرة جيدًا

أثناء غسيل البشرة لابد من الاهتمام والعناية الجيدة بغسيلها مع الحرص على استخدام منظف ومطهر للبشرة ويكون مناسب لها فالبشرة الدهنية تختلف عن البشرة الجافة فإذا كانت بشرتكِ من النوع الدهني فاحرصي على استخدام المنظفات ذات الرغوة الغنية لقدرتها على الحد من إفراز الجلد للزيوت. بينما صاحبات البشرة الجافة فعليهن باستخدام المنظفات التي تحتوي على الكريمات المرطبة والتغذية للبشرة. كذلك في استخدام غسول البشرة وذلك من أجل الحصول على بشرة نقية وصحية وخالية من الشوائب المتكونة عليها وإزالة الأتربة والاوساخ التي تطفئ رونق البشرة وتفقدها حيويتها وشبابها.

4 إهمال تقشير البشرة

من الأمور التي تتجاهلها المرأة أثناء غسيلها للبشرة هي خطوة تقشير البشرة فهذه من الخطوات الهامة جدًا التي يجب على المرأة اتباعها لأن عملية تقشير البشرة قد تعمل على إزالة الجلد الميت مع تجديد خلايا البشرة لذلك لابد من تقشير البشرة مرة واحدة أسبوعيًا للبشرة العادية والجافة بينما البشرة الدهنية والحساسة فتكون مرتين أسبوعيًا .

5 كثرة غسيل الوجه مع كثرة استخدام المنشفة

من العادات السيئة أيضًا والخاطئة التي تقع في المرأة وهي تقوم بغسل بشرتها هي كثرة غسيل البشرة فهذا خطأ كبير احرصي على غسيل بشرتكِ مرتين فقط في اليوم ولا تزيدي أكثر من ذلك فالمرأة الاولى في الصباح باستخدام غسول ومنظف للوجه. بينما في المساء فيكون غسول ومطهر لإزالة بقايا آثار المكياج التي تسبب التهاب وجفاف البشرة ويكون غسول مضاد للميكروبات والفطريات.

