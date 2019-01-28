مرأة

يعد الوشاح من قطع الإكسسوارات لديها القدرة على إضافة لمسة جمالية مختلفة تماماً على قطع ملابسك.

فبإمكانك ارتداء الأزياء نفسها كل يوم، ولكن بتغيير الوشاح ستلاحظين أنك تظهرين بطلة مميزة وجذابة للغاية.

للوشاح طرق مختلفة وغير تقليدية على الإطلاق لتنسيقه مع ملابسك، لذا لا تكتفي مطلقاً بمشاهدة الطرق لتحصلي على إطلالة جذابة بالوشاح، بل محاولة لفه بأكثر من طريقة وستبهرين في النهاية من النتيجة.

هل تعلمين أنه بإمكانك استبدال الحزام بالوشاح في الإطلالات التي تعتمد على لون واحد.

اختاري وشاحاً بدرجات مختلفة وارتديه على إطلالة كاملة باللون الرمادي أو الأسود أو الأبيض.

استخدام الوشاح كحزام

إن كنت ترغبين في إضفاء لمسة بسيطة على أزيائك فبإمكانك ربط الوشاح في يد حقيبتك.

من أجمل الأشياء التي يمكن أن تضيفيها على إطلالتك بطريقة مختلفة هي لف الوشاح على معصم يديك مع إطلالتك الكاجوال.

لف الوشاح على الرقبة

بإمكانك تجربة طرق مختلفة، فمثلاً لف الوشاح على رقبتك مع تداخل أطرافه في بعضه بعضاً بحيث يشبه الطوق. فمثلاً ترك الوشاح منسدلاً عن الجانبين مع حزام خصر.

