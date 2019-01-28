loader

مرأة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أفكار غير تقليدية لارتداء الوشاح في الصيف


يعد الوشاح من قطع الإكسسوارات لديها القدرة على إضافة لمسة جمالية مختلفة تماماً على قطع ملابسك.
فبإمكانك ارتداء الأزياء نفسها كل يوم، ولكن بتغيير الوشاح ستلاحظين أنك تظهرين بطلة مميزة وجذابة للغاية.
للوشاح طرق مختلفة وغير تقليدية على الإطلاق لتنسيقه مع ملابسك، لذا لا تكتفي مطلقاً بمشاهدة الطرق لتحصلي على إطلالة جذابة بالوشاح، بل محاولة لفه بأكثر من طريقة وستبهرين في النهاية من النتيجة.
هل تعلمين أنه بإمكانك استبدال الحزام بالوشاح في الإطلالات التي تعتمد على لون واحد.
اختاري وشاحاً بدرجات مختلفة وارتديه على إطلالة كاملة باللون الرمادي أو الأسود أو الأبيض.
استخدام الوشاح كحزام
إن كنت ترغبين في إضفاء لمسة بسيطة على أزيائك فبإمكانك ربط الوشاح في يد حقيبتك.
من أجمل الأشياء التي يمكن أن تضيفيها على إطلالتك بطريقة مختلفة هي لف الوشاح على معصم يديك مع إطلالتك الكاجوال.
لف الوشاح على الرقبة
بإمكانك تجربة طرق مختلفة، فمثلاً لف الوشاح على رقبتك مع تداخل أطرافه في بعضه بعضاً بحيث يشبه الطوق. فمثلاً ترك الوشاح منسدلاً عن الجانبين مع حزام خصر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة