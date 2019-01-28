مرأة

عبارة عن طماطم مع الثوم والزيت والبصل. هي صلصة صحية وتشتهر بدول البحر المتوسط. وهي صلصة مفيدة لصحة القلب لاحتوائها على تركيز عالي من مادة البوليفينول المتوافرة بالطماطم والثوم والزيت والبصل.

المقادير:

3 اشخاص، 500 غرام قطع شيش الدجاج مخلي من العظم، 2 كوب أرز، 1/2 ملعقة هيل، مكعب مرق دجاج، ماء ساخن للأرز، 4 حبات طماطم مبشورة، كوب عصير طماطم، 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم، بصلة كبيرة مفرومة، 5 فص ثوم، 3 ملعقة كبيرة زيت زيتون، ملعقة صغيرة بابريكا، ملح وفلفل أسود، ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

طريقة التحضير:

- اسلقي الأرز مع السمن ومكعب المرق والهيل والماء.

- قلبي قطع الدجاج في الزيت على النار المتوسطة حتى يحمر الوجه ثم أضيفي التوابل مع كوب من الماء وغطي الوعاء.

- ضعي البصل مع الزيت على نار متوسطة حتى يذبل ثم أضيفي الملح والثوم المفروم.

- أضيفي الطماطم المبشورة وعصير الطماطم وقلبي.

- اتركي الخليط حتى يتبخر جزء من ماء الطماطم.

- أضيفي عصير الطماطم والبابريكا ثم الماء.

- أضيفي صلصة السوفريتو إلى الدجاج وقلبي حتى يغلي ويتكاثف الخليط.

- قدمي الأرز الأبيض في وعاء التقديم ثم قطع الدجاج بصلصة السوفريتو على جانب الطبق.

- قدميها ساخنة مع السلطة الخضراء.

