آخر النهار

طرحت الفنانة نوال الزغبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات»تويتر»، برومو كليبها الجديد الذي يحمل اسم «الجمال له ناسه»، من ألبومها الجديد الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، والمرتقب طرحه بالتزامن مع عيد الحب 14 فبراير المُقبل.

وكانت نوال الزغبي قد أعلنت عن 9 من أغان الألبوم الـ10، وهي: «ما تصبح صبح، جوا قلبه، محاية، مش خايفة، اللي براسي عملته، اه يا سيدي، مية وجع، الجمال ليه ناسه، ايام صعبة».

واستقرت نوال الزغبي على تصوير أغنية واحدة من الألبوم على طريقة الفيديو كليب، وهي الأغنية الرئيسية له، بالإضافة إلى كليب آخر، وتتعاون «نوال» في كليب ألبومها الجديد مع مخرج تركي. ويتضمن الألبوم 10 أغنيات من بينها 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية، ومن بين هذه الأغاني: «الجمال لناسه» و«اللي براسي عملته» و«جوا قلبه».

