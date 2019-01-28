آخر النهار

بحضور السفير فهد العوضي مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي والسفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهيوب وهشام عبد النور أمين عام المهندسين الفلسطينين - فرع الكويت، احتفلت الجالية الفلسطينية بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس حركة فتح.

أحيا الحفل الفنان ماهر العتيلي وفرقته حيث امتلأ مسرح عبد الحسين عبد الرضا بأعضاء الجالية الفلسطينية من كل الأعمار، ورفرفت أعلام الكويت وفلسطين، كما كان للأزياء التراثية الفلسطينية حضورًا لافتًا، خصوصًا العباءة المميزة و»الكوفيه» المعروفة. وفي البداية شكر العتيلي الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا متمنين أن يعم عليها الخير والنعم.. كما شكر السفارة الفلسطينية والفرقة المصاحبة.

قدم الفنان باقة متنوعة جدًا من الفلكلور الفلسطيني وقوالبه خصوصًا المواويل والأغاني التراثية والحماسية، بمصاحبة آلات مثل الإيقاعات والطبول والقانون والناي.

بدأ بأغنية تراثية شهيرة هي «يما مويل الهوا» بإيقاعها الحزين، ثم غنى لفلطسين والكويت: الله محييك يا الشعب الفلسطيني.. الله محييك يا الشعب الكويتي».. مقدمًا التحية لأمهات فلسطين رمز الأمة العربية. كما غنى «صبرنا صبر الخشب»، وبالفصحى غنى من رائعة توفيق زياد «أناديكم أشد على أياديكم»، ثم «اطلب شباب يا وطن واتمنى»، «أنا دمي فلسطيني»، «والله لأزرعك بالدار»، «وين ع رام الله»، «طلوا الثوار»، «اعلنها يا شعبي اعلنها»، «وعلي الكوفية».

الحفل استمر على مدى ساعتين وأشعل الأجواء في مسرح عبد الحسين رغم برودة الجو، حيث رنت الزغايد وصيحات الإعجاب والتلويح بالكوفيه والعلم.. كما استمر التصفيق وترديد الأغاني الحماسية.. إضافة إلى مشاركة مجموعة من الراقصين والراقصات في تقديم لوحات مصاحبة للأغاني خصوصًا الدبكة الفلسطينية المعروفة. كما قدمت الفنانة رولا جرادات التي شاركت بالعزف على القانون ، أغنية «طلت البارودة والسبع ما طل» بأجوائها الحزينة الأقرب إلى العدودة الحزينة».

