آخر النهار

تقوم وزارة الإعلام سنويا، مشكورة، بدعم العديد من المشاريع الدرامية، ذات الكلفة المالية العالية، بل ان بعضها تمت الموافقة على إنتاجه بميزانية تصل الى أربعة ملايين دولار لمشروع من المقرر أن يعرض خلال الدورة الرمضانية المقبلة.

وقبل أن نتحدث عن المنتج المنفذ، نشير الى درس كان قد ألقاه كبير المنتجين في التلفزيون الفرنسي القناة الثانية «جان لوك أزولي» ضمن فعاليات سوق «كان» الدولية للتلفزيون ميب كوم.

وكان محور ذلك الدرس مفرده «نحن»، حيث أكد ذلك الخبير الاعلامي بأن التلفزيون الفرنسي ينتج سنويا العشرات من الأعمال الفنية المتنوعة والمتعددة والتي تذهب في اتجاهات شاملة، ولكن هناك بنداً اسمه «نحن» ويتحرك تحت مظلته عدد آخر من الأعمال الخاصة بالكبار والصغار، تتناول تاريخ فرنسا ورجالاتها وإنجازاتها وأيضا القيم الخلقية العالية التي يتم التأكيد عليها، كل ذلك بطريقة مباشرة تارة وغير مباشرة تارات أخرى.

واليوم نتساءل أين «نحن» ، بمعنى أين النتاجات الدرامية والفنية التي تذهب إلى تلك المعادلة التي تمثل «نحن».

ما أحوجنا أن نكون أكثر شفافية، وأكثر عمقاً، وأكثر اشتغالاً على بعد استراتيجي بعيد، من أجل «نحن» حيث الكويت وتاريخها ومسيرتها ورجالاتها وإنجازاتها..

«نحن» مسؤولية..

«نحن» أمانة..

«نحن» مستقبل أبنائنا وتاريخنا.

وهي دعوة للحوار.

وعلى المحبة نلتقي

