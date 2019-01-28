آخر النهار

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها سعيدة بالعمل في مسلسل «حديث الصباح والمساء» وذلك لأنه يضم عددا كبيرا من العمالقة على حد وصفها، مشيرة إلى أن العمل يضم كوكبة من ممثلي هذا العصر منهم الفنانة القديرة ليلى علوي والفنانة عبلة كامل وغيرهما من الفنانين التي سعدت بالعمل معهم في مسلسل بهذا العمق.

وأشارت مطاوع، أثناء لقائها في قاعة السينما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50، إلى أن مسلسل «حديث الصباح والمساء» يعتبر من أهم أعمال الكاتب والأديب العظيم نجيب محفوظ، لافتة إلى أن المسلسل يضم عددا كبيرا من الطبقات ترتبط معًا في سياق درامي موحد بشكل يسيطر عليه العمق على حد وصفها.

وأضافت، أنها تُعد من فناني الجيل الثاني في هذا العمل، موضحة أن العمل يضم كوكبة كبيرة منهم الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة منة شلبي والفنانة علاء غانم وغيرهم.

وتابعت: «نجيب محفوظ مبدع في تحويل عمل ورقي بهذه التفاصيل إلى عمل درامي مبسط؛ حيث تدور أحدث المسلسل حول تناول تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال ثلاث شخصيات ويتفرع عنها الأبناء والأحفاد وتتابع صراعاتهم و أدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الأنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات و أصول هذه الشجرات الثلاث».

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع، ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل «حديث الصباح والمساء» وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة. تزوجت المخرج السينمائي أمير اليماني في أغسطس 2016.

