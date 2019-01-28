دوليه

انتهت قمة المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي بين ميلان الرابع وضيفه نابولي الثاني بتعادل سلبي مخيب اول من امس على ملعب سان سيرو في ميلانو.وقدم الفريقان مباراة جيدة وخلق كل منهما العديد من الفرص الحقيقية للتسجيل دون أن ينجح اي منهما في هز الشباك.

ورفع نابولي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف يوفنتوس، وميلان إلى 35 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام روما.

وكان نابولي صاحب التهديد الأول في المباراة عندما تلقى الدولي الإسباني السابق خوسيه ماريا كايخون كرة عرضية من لورنتسو إينسينيي داخل المنطقة سددها نجم ريال مدريد السابق على «الطاير» أبعدها الحارس جانلويجي دوناروما الى ركنية (5).ورد ميلان بتسديدة قوية لباتريك كوتروني من داخل المنطقة في الشباك الخارجية (10).وسدد الدولي البلجيكي دريس ميرتنز كرة قوية بين يدي دوناروما (14)، وجرب الترجي هاكان جالهان اوغلو حظه بتسديدة بعيدة بين يدي حارس المرمى الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا (24).وواصل الفريقان تبادل الهجمات في الشوط الثاني، وحرمت العارضة كايخون من افتتاح التسجيل بردها كرته الساقطة مطلع الشوط الثاني.

وأهدر العاجي فرانك كيسيي فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة أبعدها المدافع الإسباني راوول ألبيول برعونة أمام المرمى فراوغ الأخير وتباطأ في التسديد لترتطم كرته بالمدافع الفرنسي المغربي الأصل كيفن مالكويت وتتحول إلى ركنية دون نتيجة (48).وأنقذ دوناروما مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للدولي البولندي أركاديوش ميليك من داخل المنطقة (65)، ثم تصدى لأخرى على الطاير للبولندي الآخر بيوتر زييلينسكي من خارج المنطقة على دفعتين (67).ودفع مدرب ميلان جينارو غاتوزو بالبولندي كريستوف بيانتيك المنضم مؤخرا لصفوفه قادما من جنوى، مكان كوتروني (71).

وأبعد أوسبينا كرة الأرجنتيني ماتيو موساتشيو من باب المرمى (79).وتابع دوناروما تألقه بإنقاذ فريقه من هدف محقق في الدقيقة 87 بتصديه لتسديدة قوية لزييلينسكي من داخل المنطقة، ثم تصدى لتسديدة أخرى زاحفة للاعب نفسه (88). وطرد لاعب وسط نابولي الإسباني فابيان رويز في الدقيقة الثالثة من الدقائق الخمس التي احتسبت وقتا بدل ضائع لتلقيه الإنذار الثاني.

واستعاد ساسوولو نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه كالياري 3- 0 اول من امس.

وهو الفوز السابع لساسوولو هذا الموسم والأول في مبارياته الخمس الأخيرة فرفع رصيده إلى 29 نقطة وارتقى إلى المركز التاسع مؤقتا، فيما مني كالياري بخسارته الثامنة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والخامسة في مبارياته الـ11 الأخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا فقط.وتجمد رصيد كالياري عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.وحذا سمبدوريا حذو ساسوولو وعاد لسكة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الأخيرتين عندما أكرم وفادة ضيفه أودينيزي برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها المخضرم فابيو كوالياريلا (33 و56 من ركلتي جزاء) والبولندي كارول لينيتي (68) ومانولو غابلياديني (78).

وهو الفوز التاسع لسمبدوريا هذا الموسم فرفع رصيده إلى 33 نقطة وصعد إلى المركز الخامس مؤقتا بفارق الأهداف أمام روما، فيما مني أودينيزي بخسارته الثانية تواليا والحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

