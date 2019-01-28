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كوالياريلا عادل رقم باتيستوتا


عادل مهاجم سمبدوريا المخضرم فابيو كوالياريلا الرقم القياسي الذي يملكه الارجنتيني غابريال باتيستوتا بتسجيله في المباراة الحادية عشرة تواليا في الدوري الإيطالي.وسجل كوالياريلا الذي سيبلغ 36 عاما الاسبوع القادم، هدف فريقه الاول من ركلة جزاء امام أودينيزي في الدقيقة 31 ليعادل رقم باتيستوتا.
وتندرج مباراة سمبدوريا وأودينيزي ضمن إطار المرحلة الواحدة والعشرين من الـ «سيري أ».وكان المهاجم الدولي الارجنتيني السابق سجل على الاقل هدفا واحدا في المباريات الـ 11 الافتتاحية في موسم 1994-1995 عندما كان يدافع عن ألوان فيورنتينا. وتصدر «باتيغول» ترتيب الهدافين في ذلك الموسم برصيد 26 هدفا. ويخوض كوالياريلا أحد أفضل المواسم في مسيرته مع سمبدوريا، حيث نجح في تسجيل 13 هدفا في 11 مباراة على التوالي، رافعا رصيده الاجمالي إلى 15 في الدوري هذا الموسم.


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