دوليه

أعلن ناديا ساوثمبتون الإنكليزي وإنتر الإيطالي اول من امس أن مدافع الاول الدولي البرتغالي سيدريك سواريس انتقل إلى النادي اللومباردي على سبيل الإعارة مع خيار التعاقد معه نهائيا.

وخاض سواريس (27 عاما) أكثر من 100 مباراة وسجل مرتين منذ انضمامه الى الدوري الانكليزي الممتاز عام 2015 للدفاع عن ساوثمبتون.

ويأتي رحيل سواريس ضمن إطار الإصلاحات التي يقوم بها المدرب الجديد هازنهوتل الذي نجح في قيادة ساوثمبتون للمركز الخامس عشر. وسمح النادي بعودة مهاجمه مانولو غابياديني إلى سمبدوريا الإيطالي وانضمام ستيفن ديفيس إلى رينجرز الاسكتلندي لبقية الموسم على سبيل الإعارة، في وقت منح حارس مرماه فرايزر فورستر حرية الانتقال إلى ناد آخر.

