دوليه

لحق مانشستر سيتي بجاره مان يونايتد وبريستول سيتي إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس إنكلترا بفوزه الكبير على ضيفه بيرنلي 5- 0 اول من امس على ملعب الاتحاد في مانشستر في الدور الخامس.

وسجل البرازيلي غابريال جيزوس (23) والبرتغالي برناردو سيلفا (52) والبلجيكي كيفن دي بروين (61) وكيفن لونغ (73 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني سيرخيو أغويرو (85 من ركلة جزاء) الأهداف.وكان مان يونايتد وبريستول سيتي من الدرجة الأولى (الثانية عمليا) أول المتأهلين إلى الدور الرابع بفوز الأول على مضيفه أرسنال 3-1، والثاني على ضيفه بولتون واندررز (درجة أولى) 2-1 الجمعة في افتتاح الدور الرابع.وهو الفوز الثامن تواليا لمانشستر سيتي في مختلف المسابقات.

وجدد مانشستر سيتي فوزه على بيرنلي بالنتيجة ذاتها بعدما كان تغلب عليه في 20 أكتوبر الماضي على ملعب الاتحاد في المرحلة التاسعة من الدوري الممتاز.وأبقى المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا مواطنه دافيد سيلفا والأرجنتيني سيرخيو أغويرو ورحيم سترلينغ والألماني لوروا سانيه والفرنسي أيميريك لابورت وفيل فودن على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع بالأول مكان البرازيلي فرناندينيو (66، ثم أغويرو وفودن مكان جيزوس ودي بروين (75). وكان مانشستر سيتي الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة وكان بإمكانه الخروج فائزا بأكثر من الخماسية بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي سنحت لمهاجميه.ومنح جيزوس التقدم لمانشستر سيتي عندما تلقى كرة داخل المنطقة خلف الدفاع من مواطنه دانيلو فتلاعب بمدافعين وسددها قوية زاحفة بيمناه على يمين الحارس نيك بوب (23). وعزز مانشستر سيتي تقدمه مطلع الشوط الثاني عندما مرر الدولي البلجيكي كيفن دي بروين كرة على طبق من ذهب إلى الدولي البرتغالي برناردو سيلفا المتوغل داخل المنطقة فهيأها لنفسه بيسراه وسددها بالقدم ذاتها قوية أفلتت من يدي الحارس بوب وعانقت الشباك (52).وأنقذ الحارس بوب مرماه من هدف ثالث بابعاده تسديدة قوية لجيزوس من مسافة قريبة (57)، ثم تدخل ببراعة مرة ثانية وأبعد تسديدة قوية للدولي الجزائري رياض محرز من خارج المنطقة إلى ركلة ركنية (59).وأضاف دي بروين الهدف الثالث عندما تلقى كرة من محرز سددها قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة على يمين الحارس بوب (61).وسجل مانشستر سيتي هدفا رابعا بفضل النيران الصديقة عندما مرر برناردو سيلفا كرة إلى دي بروين في الجهة اليمنى فرفعها قوية أمام المرمى تابعها المدافع لونغ بالخطأ داخل مرمى فريقه (73).وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 84 عندما تعرض دافيد سيلفا للعرقلة من المدافع لونغ فانبرى لها أغويرو بيمناه على يسار الحارس بوب مسجلا الهدف الخامس ( 85 ).

وخرج نيوكاسل المتوج باللقب 6 مرات من الدور الرابع بخسارته أمام ضيفه واتفورد بهدفين نظيفين سجلهما أندري غراي (62) والنيجيري إسحاق ساكسيس (90).ولم تكن حال إيفرتون، المتوج باللقب 5 مرات، أفضل وودع المسابقة من الدور الرابع بخسارته أمام مضيفه ميلوول من الدرجة الأولى بهدفين للبرازيلي ريشارليسون (43) والتركي جينك طوسون (72) مقابل ثلاثة أهداف للي غريغوري (45+2) وجايك كوبر (75) والاسكتلندي موراي والاس (90+4).

وخرج أيضا وست هام يونايتد، حامل اللقب 3 مرات، بخسارته أمام ويمبلدون من الدرجة الثانية 2-4.وضرب ويمبلدون بقوة وتقدم بثلاثية نظيفة سجلها الغاني كويسي أبياه (34) وسكوت ووغستاف (41 و46)، ورد وست هام بهدفين للإسباني لوكاس بيريث مارتينيز (57) والبرازيلي فيليبي أندرسون (71)، قبل أن يقضي توبي سيبيك على آماله في التعادل وفرض مباراة معادة على الأقل، بتسجيله الهدف الرابع لويمبلدون في الدقيقة 88.وبلغ الدور ثمن النهائي أيضا دربي كاونتي من الدرجة الأولى بفوزه على مضيفه أكرينغتون من الدرجة الثانية 1-0، وسوانسي سيتي (أولى) بتغلبه على ضيفه جيلينغهام (ثالثة) 4-1، ودونكاستر (ثانية) بفوزه على ضيفه أولدهام (ثالثة) 2-1.وأفلت وولفرهامبتون الذي كان أطاح بليفربول من الدور السابق، من مفاجأة مضيفه شروزبوري من الدرجة الثانية حيث حول تخلفه بثنائية نظيفة للأسكتلندي غريغ دورتشيرثي (47) ولوك ووترفال (71) إلى تعادل بهدفين سجلهما المكسيكي راوول خيمينيث (75) والإيرلندي مات دوهيرتي (90) وفرض مباراة معادة ستقام على أرضه.وتعادل أيضا برايتون مع وست بروميتش ألبيون (أولى) 0-0، وميدلزبره (أولى) مع نيوبورت (ثالثة) 1-1، وبورتسموث (ثانية) مع كوينز بارك رينجرز (أولى) بالنتيجة ذاتها.

