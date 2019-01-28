دوليه

حقق بوروسيا دورتموند المتصدر فوزا كبيرا على ضيفه هانوفر 5-1 ووسع الفارق مؤقتا بينه وبين مطارده المباشر بايرن ميونيخ إلى 9 نقاط في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الالماني.

وحسم الفريق «الأصفر والاسود» الشوط الأول من المباراة في معقله «سيغنال ايدونا بارك» بهدف لمدافعه الدولي المغربي اشرف حكيمي (24)، قبل أن يضيف رباعية في الشوط الثاني تناوب على تسجيلها كل من العائد من الاصابة القائد ماركو رويس (60) وماريو غوتسه (62) والظهير البرتغالي رافايل غيريرو (67) والبلجيكي أكسل فيتسل (90). وسجل للفريق الخاسر مارفن باكالورتس في الدقيقة 86.

ورفع دورتموند رصيده إلى 48 نقطة مبتعدا بفارق 9 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة ،في المقابل مني هانوفر بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم وظل في المركز السابع عشر قبل الاخير أمام نورمبرغ الذي سقط بدوره أمام مضيفه ماينتس بهدف للنمسوي جورج مارغريتر (43) مقابل هدفين لدانيال بروزينسكي (12 من ركلة جزاء) والسويدي الغاني الأصل روبن كوايسون (73).

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزا متأخرا على ضيفه اوغسبورغ 2- 0 بفضل السويدي أوسكار فندت (78) وباتريك هرمان (90+3). وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء في الدقيقة 43 عبر جوناس هوفمان.ورفع مونشنغلادباخ رصيده الى 39 نقطة وتقدم للمركز الثاني بفارق الأهداف أمام النادي البافاري.

وخسر فولفسبورغ أمام ضيفه باير ليفركوزن 0-3 وفرايبورغ على أرضه أمام هوفنهايم 2-4.

وسقط فيردر بريمن في فخ التعادل على أرضه أمام اينتراخت فرانكفورت 2-2.